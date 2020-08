Bezplatnú MHD podporuje takmer 63 percent Slovákov

Bezplatná doprava má podporu najmä u ľudí s nižším vzdelaním a v obciach.

16. aug 2020 o 13:11 SITA

BRATISLAVA. Vládou plánované zavedenie bezplatnej dopravy v autobusoch, v mestskej hromadnej doprave (MHD) a vo vlakoch pre deti, žiakov, študentov, dôchodcov a vozičkárov podporuje takmer 63 percent Slovákov.

Ako hodnotíte bezplatné zavedenie MHD Veľmi dobrý krok - 43,4 % Dobrý krok - 19,2 % Neutrálny postoj - 15,4 % Zlý krok - 8,3 % Veľmi zlý krok - 10 % Neviem sa vyjadriť - 3,7 % Zdroj: prieskum Nielsen Admosphere na vzorke 506 osôb

V prieskume spoločnosti Nielsen Admosphere pre agentúru SITA toto opatrenie označilo za veľmi dobré 43,4 percenta a za dobré 19,2 percenta opýtaných.

Za veľmi zlý krok to považuje 10 percent a za zlý 8,3 percenta respondentov. Neutrálny postoj zaujalo 15,4 percenta a nevedelo sa vyjadriť 3,7 percenta oslovených.

Prieskum spoločnosť Nielsen Admosphere uskutočnila od 24. do 31. júla na vzorke 506 osôb internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pre sú ľudia s nižším vzdelaním a v obciach

Bezplatnú dopravu najviac podporujú ľudia vo veku 15 až 24 rokov a 55 a viac rokov - veľmi dobre to vníma 56,2 percenta, resp. 52,1 percenta osôb v týchto dvoch skupinách. Nasledujú vekové skupiny 45 až 54 rokov (43,2 percenta), 35 až 44 rokov (42 percent) a 25 až 34 rokov (29,7 percenta).

Súvisiaci článok Matovič predstavil sociálny balíček, počíta aj s trinástym dôchodkom Čítajte

Z hľadiska vzdelania má uvedené opatrenie vlády najvyššiu podporu u ľudí so základnou školou, alebo so strednou školou bez maturity, spomedzi nich to hodnotí veľmi pozitívne 48,8 percenta.

Za veľmi dobré opatrenie to považuje 42,9 percenta respondentov so strednou školou s maturitou a 37,3 percenta ľudí s vysokoškolským vzdelaním.

Najväčšiu priazeň k bezplatnej doprave na základe veľkostí sídiel prejavili obyvatelia v obciach, kde to označilo za veľmi dobrý nápad 53,2 percenta oslovených. V malých a stredných mestách má rovnaký názor 38,1 percenta a vo veľkých mestách 28,1 percenta obyvateľov.

Z regionálneho hľadiska má bezplatná doprava najviac stúpencov na východnom Slovensku, uvedené opatrenie tam ohodnotilo ako veľmi dobre 46,3 percenta ľudí. V prípade stredného Slovenska je to 43,1 percenta a na západnom Slovensku 41,8 percenta obyvateľov.

Súčasť sociálneho balíčka za 500 miliónov

Bezplatná verejná doprava pre vybrané skupiny obyvateľstva je súčasťou ohláseného sociálneho balíčka vlády Igora Matoviča v objeme 500 miliónov eur.

Nárok na bezplatnú vlakovú dopravu vo vozňoch druhej triedy vlakov vo verejnom záujme na objednávku štátu majú žiaci, študenti a dôchodcovia už od novembra 2014.

Toto opatrenie vtedy zaviedla druhá vláda Roberta Fica (Smer-SD).