Nezaspali sme, na nájomných bytoch pracujeme, tvrdí Kollár

Podľa predsedu parlamentu pracujú na zmene stavebného zákona.

15. aug 2020 o 7:46 TASR

BRATISLAVA. Vládna garnitúra nezaspala a na projekte výstavby štátnych nájomných bytov dotknuté rezorty pracujú.

Uviedol to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vo videu na sociálnej sieti.

"Dva tímy už niekoľko mesiacov na ministerstve dopravy a výstavby a u podpredsedu vlády Štefana Hollého pracujú na legislatíve, aby sme zmenili stavebný zákon," potvrdil Kollár.

Dodáva, že zmena tejto legislatívy je dôležitá preto, lebo schvaľovanie je príliš zdĺhavé. "A keby sme týmto štýlom chceli stavať nájomné byty, dostali by sme sa k tomu tak o desať rokov," vysvetlil s tým, že legislatíva by mala byť hotová na jeseň.

Kollár poukázal na to, že štát rieši už aj financovanie výstavby nájomných bytov. Ako avizoval, budú na to zdroje z "covidových" peňazí od Európskej únie, ale aj od dôchodkových správcovských spoločností, ktoré majú do výstavby štátnych nájomných bytov dať niekoľko miliárd eur. "Týmto spôsobom to môžeme financovať a môžeme to aj spustiť," uzavrel Kollár.