Učiteľské odbory varujú pred platobnou neschopnosťou samospráv

Ministerstvo školstva má v utorok predstaviť plán opatrení.

14. aug 2020 o 18:56 SITA

BRATISLAVA. V prípade druhej vlny pandémie by štát mal dbať aj o to, aby sa mestá a obce nedostali do platobnej neschopnosti.

Nemali by tak prostriedky na zaplatenie chodu materských či základných umeleckých škôl, školských klubov alebo jedální.

Pre agentúru SITA to uviedol predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPSaV) Pavel Ondek.

Ondek zdôraznil, že v školskom roku 2019/2020 boli najväčšie problémy práve v pracovno-právnych vzťahoch, a to najmä zo strany zriaďovateľov.

Keď poklesli podielové dane, mnohé mestá a obce predpokladali, že nebudú môcť financovať platy učiteľov tak, ako to bolo naplánované.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR plánuje 18. augusta predstaviť verejnosti podrobný plán opatrení v prípade druhej vlny šírenia ochorenia COVID-19.

Viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov (SKU) Soňa Puterková pre agentúru SITA uviedla, že vítajú snahu ministerstva pomôcť školám vysporiadať sa s nadchádzajúcou situáciou.

Podľa Ondeka sú v opatreniach, ktoré pripravuje ministerstvo školstva, veci vypracované na dobrej úrovni, ktoré oslovujú priamo nielen zriaďovateľov a riaditeľov ale aj rodičov. Priblížil, že riešia aj priebeh vyučovania a rozdeľujú opatrenia na prípady, keď je nakazený rodič, žiak či pedagóg.

„Myslíme si že dokument je dobrý. Možno, že má nejaké chybičky, ale je v pracovnej podobe. Pôjde o spoluprácu medzi ministerstvom školstva a samotnými zriaďovateľmi alebo zamestnávateľmi,“ priblížil.

Vyvarovať by sa malo tomu, aby sa mestá a obce dostali do situácie, že nebudú schopné si plniť finančné záväzky.

Školy si vyskúšali dištančné vzdelávanie aj režim s dodržiavaním hygienických opatrení, a preto si Puterková myslí, že by mohli byť viac menej pripravené zvládnuť otvorenie od septembra.

Je možné, že niektoré školy budú fungovať súčasne v prezenčnom aj dištančnom režime, čo podľa nej nebude jednoduché.

„Ak im nebudú hádzať polená pod nohy ich zriaďovatelia a budú im naopak nápomocní, ak sa do celého procesu zapojí vedenie školy v kooperácii s učiteľmi, spolu si môžu vytvoriť funkčný systém vzdelávania a výchovy žiakov,“ uviedla.

Zároveň dodala, že na školách, kde spolupráca nefunguje, budú žiaci pripravení o možnosť kvalitného vzdelávania.