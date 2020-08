Na úseku Bratislava - Dunajská Streda by mohla pribudnúť druhá koľaj

Návrh počíta aj s elektrifikáciou trate.

14. aug 2020 o 15:34 SITA

BRATISLAVA. Na vyťaženom železničnom úseku Bratislava - Dunajská Streda by mohla v budúcnosti pribudnúť druhá koľaj.

Na trati vedúcej ďalej do Komárna pripadá do úvahy aj zdvojkoľajnenie úseku Veľký Meder - Zlatná na Ostrove.

Vo výhľade je zároveň elektrifikácia trate. Tento variant sa podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) Jaroslava Kmeťa javí zatiaľ ako najvhodnejší z viacerých posudzovaných možností modernizácie časti regionálnej trate na Žitnom ostrove.

"Finalizujeme so štúdiou, ktorá obsahuje rôzne variantné riešenia, od lokálnych úprav infraštruktúry, až po úplné zdvojkoľajnenie trate vrátane jej elektrifikácie," povedal Kmeť.

"Potrebné je riešiť aj železničné priecestia, kde pomerne často prichádza k stretu vlakov s cestnými vozidlami," upozornil rezortný štátny tajomník.

Po ukončení štúdie bude nasledovať výber optimálneho variantu a hľadanie možností jeho financovania.

"Bude to jednou z výziev a priorít ministerstva, pretože bezpochyby rozsah osídlenia v blízkosti trate a rozsah individuálnej dopravy v uvedenej oblasti je na vysokom stupni," uviedol Kmeť. Zámerom je podľa neho dostať ľudí z áut na iný druh dopravy, železničnú alebo na bicykle. "Berieme vážne túto výzvu, lebo prímestské vlaky v zahraničí sú veľmi dobrou alternatívou dopravy do práce a škôl," dodal štátny tajomník Jaroslav Kmeť.

Osobnú železničnú dopravu na regionálnej trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno prevádzkuje spoločnosť RegioJet od marca 2012.

Rezort dopravy v súčasnosti organizuje opakovanú súťaž na výber osobného vlakového dopravcu na uvedenej trase. Zmluva štátu s RegioJet-om o prevádzkovaní vlakov medzi Bratislavou a Komárnom uplynie koncom tohto roka, no dopravca, ktorý vzíde z tendra, má zabezpečovať osobnú dopravu na trati desať rokov až od začiatku roka 2023. Rezort chce preto dovtedy predĺžiť zmluvu s RegioJet-om o dva rok. Ak by sa s ním nedohodol na prijateľných podmienkach a zachovaní súčasnej kvality prepravy cestujúcich, oslovil predbežne aj iných vlakových dopravcov, ktorí by mohli dočasne zabezpečiť vlakovú premávku medzi hlavným mestom a Žitným ostrovom.