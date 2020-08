Most Lafranconi bude mať väčšiu kapacitu, pribudne pruh do Mlynskej doliny

Vznikajúce kolóny by sa mali výrazne zmierniť.

14. aug 2020 o 13:46 SITA

Most Lafranconi. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) zvýši kapacitu na bratislavskom Moste Lafranconi na diaľnici D2.

Zmenou dopravného značenia vytvorí plnohodnotný tretí jazdný pruh v smere do Mlynskej doliny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako v piatok informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, kolóny vznikajúce popoludní na Moste Lafranconi z dôvodu zaraďovania sa vozidiel idúcich od Einsteinovej ulice smerom do Mlynskej doliny, by sa mali výrazne zmierniť.



NDS v minulosti takéto riešenie na Moste Lafranconi zaviedla v opačnom smere jazdy - do Petržalky.

Súvisiaci článok Na Prístavnom moste uzavrú zjazdy v smere z Petržalky Čítajte

Zmena trvalého dopravného značenia podľa diaľničiarov prinesie väčšiu priepustnosť a plynulosť dopravy na moste.

"Úpravu zrealizujeme osadením trvalých dopravných značiek a vodorovným dopravným značením vytvoríme tri jazdné pruhy. Priebežné pripájacie pruhy tak spojíme do tretieho jazdného pruhu," priblížila Žgravčáková.



Tretí pruh bude vedený až po odbočenie smerom na Patrónku či Karlovu Ves. Dopravné značenie budú diaľničiari meniť v nočných hodinách, aby dopravu obmedzili čo najmenej. "S prácami začíname v noci z piatka (14. augusta) na sobotu (15. augusta) a ukončené budú v polovici budúceho týždňa," poznamenala hovorkyňa NDS.



Dopravné parametre zlepšia aj v mieste pripájania sa z Bratskej ulice na diaľnicu D2 smerom do Ružinova, respektíve do Žiliny.

"V tomto prípade vytvoríme samostatný pruh pre D2 a D1. Úprava dopravného značenia sa dotkne aj napojenia cesty I/61 od hraničného priechodu Berg na diaľnicu D2," dodala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.