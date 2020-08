Od roku 2022 by mal fungovať nový Fond udržania zamestnanosti

Peniaze budú vyčlenené na podporu udržania pracovných miest.

14. aug 2020 o 11:59 (aktualizované 14. aug 2020 o 13:10) SITA

BRATISLAVA. Od začiatku roka 2022 má na Slovensku vzniknúť Fond udržania zamestnanosti.

Pôjde o nový poistný fond v Sociálnej poisťovni. Na piatkovej tlačovej besede to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Ak zamestnanci budú pracovať kratšie, od štátu z tohto fondu dostanú 60 percent čistej mzdy, ďalších 20 percent im vyplatí zamestnávateľ a o zvyšných 20 percent čistej mzdy zamestnanci prídu. Legislatívny návrh rezort práce a sociálnych vecí predkladá do medzirezortného pripomienkového konania.

"Tento fond bude k dispozícii aj samostatne zárobkovo činným osobám," povedal minister. SZČO a umelci by podľa neho do fondu prispievali sumou 5 až 10 eur mesačne. V krízovej situácii by pritom mohli SZČO čerpať z tohto fondu približne 673 eur.



"Nebudeme zvyšovať celkové odvodové zaťaženie, budeme to riešiť v rámci poistenia v nezamestnanosti," tvrdí Krajniak.

Podľa prvej alternatívy by do nového fondu na udržanie zamestnanosti podľa neho malo smerovať jedno percento z hrubej mzdy zamestnanca, ktoré v súčasnosti zamestnávateľ odvádza do fondu poistenia v nezamestnanosti. Do fondu poistenia v nezamestnanosti by tak na rozdiel od súčasnosti prispieval už len zamestnanec, a to jedným percentom z jeho hrubej mzdy. Druhou alternatívou je, že by do nového fondu smerovalo len 0,5 percenta z hrubej mzdy zamestnanca, ktoré v súčasnosti platí zamestnávateľ do fondu poistenia v nezamestnanosti. V novom fonde by sa podla neho malo nazhromaždiť 1,6 miliardy eur za 10 rokov, ak by do fondu išlo 0,5 percenta z hrubej mzdy zamestnanca. Ak by poistný odvod zamestnávateľa do nového fondu bol jednopercentný, vo fonde by sa počas 10 rokov nazbieralo 3,2 miliardy eur.



Fond má vzniknúť až od roku 2022, aby sa podľa ministra vytvoril dostatočný časový priestor na prípravu tohto nového nástroja. Zdôraznil, že jediným dôvodom čerpania prostriedkov z tohto fondu nemusia byť ekonomické následky koronakrízy.

"Môžu to byť povodne v nejakej časti Slovenska, môže to byť nejaká lokálna záležitosť, napríklad vyhorí jedna fabrika," povedal. Fond udržania zamestnanosti bude podľa Krajniaka uzavretým fondom. Peniaze z tohto fondu sa totiž podľa neho použijú len na podporu udržania pracovných miest. "Sociálna poisťovňa alebo vláda nebude môcť zobrať peniaze z tohto fondu a použiť ich na niečo iné," povedal.



Finančné parametre nového fondu sú podľa ministra nastavené v dvoch alternatívach. Maximálny príspevok pre zamestnanca z tohto fondu by podľa Krajniaka mohol dosiahnuť 1 340 eur. Zamestnávatelia pritom budú do tohto fondu prispievať najviac sumou 447 eur za jedného zamestnanca. Pri zamestnancovi s priemernou mzdou na úrovni 1 100 eur by dávka v nezamestnanosti pri jeho prepustení dosiahla 542 eur.

"Po novom z fondu udržania zamestnanosti by štát zaplatil 505 eur, zamestnávateľ 168 eur, celkovo by tento zamestnanec dostal 673 eur," povedal Krajniak. Očakáva, že tento systém bude motivačný a bude pomáhať zamestnancom aj zamestnávateľom.



Štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Boris Ažaltovič poukázal na to, že podmienkou pre poskytnutie dávky z nového fondu bude obmedzenie prevádzkovej činnosti. "Musí ísť o dočasné vonkajšie faktory, ktoré zamestnávateľ nevie a nemôže ovplyvniť, napríklad sektorová kríza v oceliarstve alebo automobilovom priemysle," povedal.

Môže ísť takisto o živelnú pohromu alebo o výnimočnú situáciu, ktorý vyhlási vláda. Ďalšou podmienkou je, že obmedzenie prevádzky sa musí týkať aspoň tretiny zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nevie prideliť prácu najmenej v rozsahu 10 percent ich pracovného fondu.

"Nebude sa to týkať sezónneho podnikania, plánovanej rekonštrukcie alebo odstávky závodu," povedal. Zamestnávateľ bude pritom nútený najprv vyčerpať všetky dovolenky z predošlého roka a nadčasy a vynulovať pracovné kontá svojich zamestnancov. "Zamestnávateľ musí pracovné miesta udržať," zdôraznil Ažaltovič.



Do konca budúceho roka bude na Slovensku podľa Krajniaka fungovať súčasný systém kurzarbeit.

"Môžeme použiť peniaze z Európskej únie na to, aby sme pomohli udržať zamestnanosť aj do budúcnosti," povedal. Európska únia by podľa neho mohla Slovensku schváliť úverový rámec v sume 631 miliónov eur. Od tohtoročnej jesene by touto sumou štát podľa ministra prefinancoval súčasnú prvú pomoc pre firmy a podnikateľov až do konca roka 2021.