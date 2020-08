USA oznámili pokles zásob ropy aj benzínu, ceny mierne vzrástli

Medzinárodná agentúra pre energetiku zhoršila svoju prognózu dopytu po rope na tento rok.

14. aug 2020

TOKIO. Ceny ropy zaznamenali v piatok rast a k rastu smerujú aj za celý týždeň, druhý týždeň po sebe.

K rastu cien prispelo čiastočné zlepšenie nálad na trhu po tom, ako USA oznámili pokles zásob ropy aj benzínu, čo signalizuje zvýšený dopyt po palivách.

Rast cien bol však iba mierny, keďže pandémia nového koronavírusu naďalej zasahuje do ekonomickej aktivity vo svete.

"Situácia sa zlepšila, avšak iba do určitej miery," povedal Robert Yawger zo spoločnosti Mizuho Securities. Ako dodal, "trh je aj naďalej prezásobený".

Náladu na trhoch tento týždeň čiastočne zlepšili údaje z USA. Americké ministerstvo energetiky oznámilo, že zásoby ropy za predchádzajúci týždeň klesli viac, než sa čakalo, a pokles zaznamenali aj zásoby benzínu a ropných destilátov.

Na druhej strane, Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) zhoršila svoju prognózu dopytu po rope na tento rok.

Ako informovala, v dôsledku nižšieho dopytu po leteckej doprave klesne dopyt po rope v tomto roku o 8,1 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov) na 91,1 milióna barelov denne.

To je o 140 000 barelov/deň menej, než IEA očakávala vo svojej predchádzajúcej prognóze.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.51 h SELČ 45,12 USD (38,13 eura) za barel.

Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 16 centov (0,36 percenta). Analytici očakávajú, že za celý týždeň zaznamená rast zhruba o 1,6 percenta.

Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 42,36 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 12 centov alebo 0,28 percenta. Za celý týždeň by rast mal dosiahnuť takmer 3 percentá.