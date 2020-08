Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v Spojených štátoch klesol

Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol pod hranicu 1 milión.

13. aug 2020 o 15:29 TASR

WASHINGTON. Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol pod hranicu 1 milión prvýkrát od 21. marca, a to na 963.000. To naznačuje, že americký trh práce sa zotavuje z pandémie nového koronavírusu. Ukázali to najnovšie údaje amerického ministerstva práce.

Analytici odhadovali zníženie počtu žiadostí

Analytici pritom odhadovali, že sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za sedem dní do 8. augusta zníži na 1,12 milióna z 1,19 milióna v predchádzajúcom týždni.

Podľa analytikov dôvodom lepšieho ako očakávaného výsledku mohol byť tzv. extra prídavok pre ľudí bez práce vo výške 600 USD týždenne (509,73 eura), ktorý mohol odradiť niektorých od aktívneho hľadania nového zamestnania.

Trump podpísal predĺženie

Táto finančná podpora sa skončila 31. júla, prezident Donald Trump však v sobotu (8. 8.) podpísal jej predĺženie, hoci s nižšou sumou 400 USD.

Došlo však k nejasnostiam okolo jeho nariadenia. Navyše jednotlivé štáty sú povinné podieľať sa sumou 100 USD na tomto príplatku, ale guvernéri upozornili, že na to nemajú finančnú kapacitu po tom, ako ich príjmy zdecimoval boj s pandémiou.

Zvyšných 300 USD sa bude financovať z obmedzeného programu pomoci pri mimoriadnych udalostiach, ktorý by podľa odhadov ekonómov mohol byť vyčerpaný už v septembri.

V každom prípade sa počet nových žiadostí prvýkrát po 20 týždňoch dostal pod hranicu 1 milióna. Naposledy bol nižší v marci tesne pred vypuknutím pandémie v USA.

Štatistiky ukázali tiež, že počet ľudí, ktorí poberali podporu aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 1. augusta znížil na 15,486 milióna zo 16,09 milióna v predchádzajúcom týždni.

(1 EUR = 1,1771 USD)