Rezort dopravy nechce dopustiť zníženie kvality vlakovej dopravy

Od RegioJetu chce, aby na trase Bratislava- Komárno premával ešte dva roky.

13. aug 2020 o 13:41 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) nechce pripustiť zníženie kvality železničnej osobnej dopravy medzi Bratislavou a Komárnom. Preto sa chce dohodnúť so spoločnosťou RegioJet na predĺžení zmluvy o prevádzke vlakov na tejto regionálnej trati o dva roky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Do úvahy prichádza aj dohoda s iným dopravcom

Zmluva totiž uplynie koncom tohto roka a dopravca, ktorý vzíde z terajšej opakovanej súťaže, má začať jazdiť z hlavného mesta na Žitný ostrov až od roku 2023.

Súvisiaci článok Cestná a železničná doprava stále pociťuje vplyv koronakrízy Čítajte

Prepravné služby vo verejnom záujme na objednávku štátu bude zabezpečovať desať rokov. Do úvahy podľa rezortu prichádza aj dohoda s iným dopravcom, aby na trase dočasne prevádzkoval vlaky nasledujúce dva roky.



"Vzhľadom na to, že spoločnosť RegioJet je etablovaná na danej trati, logicky sme začali rozhovory s touto spoločnosťou ako prvou. Po rokovaní s RegioJet-om však zaznelo, že ak s ním nepodpíšeme zmluvu na dlhšie obdobie, spoločnosť nemôže garantovať kvalitu dopravy. Ako napríklad klimatizované vozne," povedal v rozhovore pre portál NasaDoprava.sk štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť. "Vzhľadom na to, že prvá súťaž nemala úspešného uchádzača, nemáme inú možnosť, len ísť takzvaným núdzovým opatrením, ktoré umožňuje zadanie zmluvy najviac na dva roky," uviedol.

Nechceme znižovať kvalitu dopravy

RegioJet má vlakové súpravy zapožičané z lízingovej spoločnosti a zakontrahované do konca platnosti aktuálnej zmluvy o dopravných službách. "My nechceme znižovať kvalitu dopravy.

Pevne veríme, že RegioJet prehodnotí svoj postoj a predloží nám relevantnú ponuku aj pre nadchádzajúce dvojročné obdobie a budeme môcť pokračovať vo vzájomnej spolupráci," očakáva Kmeť. Prioritou je podľa neho zabezpečenie kvalitnej železničnej dopravy, nielen na spomínanej trati, ale v celej sieti Železníc Slovenskej republiky.

Zmluva s KDH

"Aj z tohto dôvodu sme oslovili ďalších významných dopravcov v stredoeurópskom priestore na vzájomnú spoluprácu pre zabezpečenie dopravy na trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno na obdobie rokov 2021 a 2022. Niektorí z nich už reflektovali na výzvu a uskutočnili sme s nimi vzájomné rokovania," priblížil Kmeť. Oslovení dopravcovia majú vozidlá využiteľné pre tento účel. "Samozrejme, nebránime sa ani rôznym formám kooperácie jednotlivých dopravcov navzájom, kde jeden dodá vozidlá, iný zase tarifné know-how. V hre sú všetky možnosti, niektoré možno aj neštandardné," poznamenal štátny tajomník.



Najväčšiu výhodu má podľa neho RegioJet, lebo pozná trať a jazdí na nej, ale rezort nechce pripustiť zníženie kvality prepravy cestujúcich. "Cestovať na juhu nejakým motoráčikom, ktorý nie je klimatizovaný, to nie je alternatíva pre občana. Nemôžeme a nechceme s tým súhlasiť," dodal štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť.

RegioJet prevádzkuje vlaky medzi Bratislavou a Komárnom od marca 2012. Zákazku získal priamym zadaním na základe zmluvy s rezortom dopravy v roku 2010, keď bol ministrom Ján Figeľ (KDH).