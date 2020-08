Mýtny systém môže byť výhodnejší

Musel by však byť kontrolovateľný dopravcami a nerozkrádať sa.

13. aug 2020 o 12:21 SITA

BRATISLAVA. Prevádzka elektronického mýtneho systému by mala byť podľa Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) výhodnejšia, pokiaľ bude kontrolovateľný dopravcami a nebude sa rozkrádať.

Uviedol to Stanislav Skala z menšej organizácie cestných dopravcov v súvislosti so zámerom štátu vlastniť a prevádzkovať mýtny systém pre motorové vozidlá nad 3,5 tony.

Nastavovanie poplatkov počas jazdy

Za veľmi zlú správu pre dopravcov v rámci plánovaných zmien v mýte označil možnosť nastavovania poplatkov podľa času jazdy. "Je to diskriminácia a zvýši to náklady pre dopravcov. Zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) bude záujem, aby sa im zvýšili zisky, ktoré sa aj tak nebudú vracať späť do infraštruktúry," myslí si Skala.

Zástupca UNAS nesúhlasí s tvrdením, že autodopravcovia sa vyhýbajú plateným cestným úsekom, aby ušetrili. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal tým nedávno zdôvodnil, prečo by tranzitná doprava mala platiť mýto za prejazd vybranými obslužnými intravilánmi miest a obcí.

"Nie je to pravda, že sa vyhýbajú. Na úsekoch sú dopravné značky a pletie si tranzit s nakládkou a vykládkou. Spoplatnenie intravilánu zvýši náklady dopravcom na zásobovanie a vývoz odpadu z miest a obcí," tvrdí Skala. Privítal však zámer štátu nevalorizovať sadzby mýta najbližšie dva roky.

Širšia diskusia

Na tému možného platenia mýta na regionálnych cestách druhej a tretej triedy, napríklad aspoň pre tranzitnú dopravu, by privítal UNAS širšiu diskusiu. No nesúhlasí s tým, pokiaľ nebude iný správca výberu mýta, ktorý bude prevádzkovať systém s nákladmi maximálne 12 percent z výnosov.

Cesty druhej a tretej triedy sú v súčasnosti spoplatnené nulovou sadzbou mýta, pričom štát zatiaľ neuvažuje s celoplošným platením mýta na týchto komunikáciách nižšej triedy.



Naopak, Trnavský samosprávny kraj inicioval, aby autodopravcovia platili mýto aj na cestách druhej a tretej triedy.

"UNAS s tým nesúhlasí preto, lebo to zvýši náklady dopravcom aj firmám a zaplatia to občania Slovenska," dodal Skala. Únia autodopravcov podľa neho nesúhlasí ani s predĺžením zmluvy medzi NDS a mýtnou spoločnosťou SkyToll do výberu nového dodávateľa a sprevádzkovania nového mýtneho systému.

Zmluva uplynie koncom roka 2022, pričom nový systém dovtedy pravdepodobne nezačne fungovať. Tender na dodávateľa jeho hlavnej časti by sa mal začať na jeseň tohto roka, minister dopravy očakáva, že nový mýtny systém by mohol začať fungovať najskôr na jeseň 2023 alebo na jar 2024.