Rezort práce je pripravený meniť legislatívu, tvrdí Krajniak

Každý rodič, ktorý bude musieť zostať s dieťaťom doma, by mal mať nárok na ošetrovné.

12. aug 2020 o 15:21 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo práce a sociálnych vecí je pripravené zmeniť súčasnú legislatívu o poskytovaní pandemických OČR, ak to bude od začiatku septembra potrebné. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.

Zatiaľ to ide aj bez zmeny zákona

Každý rodič, ktorý pre epidemiologické opatrenia bude musieť zostať od začiatku septembra s dieťaťom doma, by podľa Krajniaka mal mať nárok na pandemické ošetrovné. "Zatiaľ sa nám zdá, že to vieme urobiť bez zmeny zákona. Ak by sa ukázalo, že treba niečo zmeniť, tak to urobíme," povedal minister.

Šéf rezortu práce a sociálnych vecí upozornil na to, že bude dôležité, ako bude naformulované príslušné rozhodnutie, či už ministra školstva alebo Úradu verejného zdravotníctva SR k nenastúpeniu detí do školy.

"V závislosti od toho, ako sa nám podarí nájsť formuláciu, vždy sa to snažíme robiť tak, aby sme na tú novú situáciu nemuseli meniť zákon," povedal Krajniak. Ako dodal, s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom sa mu doteraz vždy podarilo nájsť takú formuláciu, ktorá umožnila poskytovať pandemické OČR bez zmeny zákona.

Rodič s dieťaťom v karanténe

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) po utorkovom zasadnutí pandemickej komisie vyhlásil, že dieťa bude musieť pri nástupe do školy odovzdať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a nenavštívení zahraničia či medzinárodného podujatia.

Ak sa dieťa ocitlo v zahraničí počas 14 dní, malo by ostať s rodičmi v karanténe. Rodič by mohol na toto dieťa následne čerpať OČR, poradil minister zdravotníctva. K návrhu pandemickej komisie, ktorý sa týka nástupu žiakov do škôl, však ministerstvo školstva predložilo kompromisný návrh. "Bude sa podpisovať čestné prehlásenie, kde bude rodič vyhlasovať, že jeho dieťa nemá žiadne príznaky,“ priblížil v stredu minister Gröhling.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) počas prerušenia zasadnutia vlády uviedol, že návrh pandemickej komisie sa neprijme vo forme, v akej bol predložený.

"Nebudeme teraz spôsobovať chaos, keď si ľudia plánovali dovolenky v Chorvátsku, Maďarsku, Rakúsku a my sme zadefinovali tieto krajiny ako bezpečné, s menším rizikom. Tak určite nebudeme rodičov a deti stresovať nejakými novými povinnosťami,“ povedal predseda vlády.