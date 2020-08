Dlhoročný šéf veterinárnej správy Bíreš by mal v piatok skončiť vo funkcii

12. aug 2020 o 13:11 (aktualizované 12. aug 2020 o 15:52) SITA

BRATISLAVA. Dlhoročný ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš by mal tento piatok skončiť vo funkcii.

Informáciu priniesol v stredu webový portál Aktuality.sk.

Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský túto informáciu Aktualitám priamo nepotvrdil, na druhej strane však uviedol, že v jeho rezorte ešte príde k viacerým výmenám na dôležitých postoch.

„Všetky zmeny sa čoskoro dozviete oficiálnou cestou,“ odkázal Aktualitám Mičovský.

Neskôr po rokovaní vlády potvrdil, že uvažuje o Bírešovej výmene. Zároveň však dodal, že to ešte nebolo prerokované vo vedení rezortu.

Poznamenal, že je to úvaha jeho a vedenia ministerstva. Dôvodom je podľa neho hlas nespokojných ľudí z regiónov. "Je to problém výkonnosti samotnej veterinárnej správy," priblížil Mičovský. Podľa vlastných slov sa o tom ešte nerozprával so samotným Bírešom, ktorý však zatiaľ jeho podporu má.