Trh s divinou je od minulého roka paralyzovaný

S problémom má pomôcť nová aplikácia od Slovenskej poľovníckej komory.

12. aug 2020 o 12:00 SITA

BRATISLAVA. Trh s divinou je od minulého roka paralyzovaný, nová aplikácia od Slovenskej poľovníckej komory (SPK) má pomôcť predaju diviny v koži. Aplikáciu v stredu oficiálne predstavila SPK a dostupná je na webe predajdiviny.sk.

Divina v koži tak bude viac dostupná pre všetkých občanov Slovenska. Informovali o tom v stredu na tlačovom brífingu prezident SPK Tibor Lebocký a ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) Jozef Bíreš.

Odbyt sa pre pandémiu tento rok zhoršil

V predošlej poľovníckej sezóne bol odbyt diviny mimoriadne náročný. Situácia sa ani v tomto roku nezlepšila a navyše pre pandémiu koronavírusu sa zhoršila. "Výkupcovia nie sú schopní pri pretlaku diviny, ktorá visí zmrazená na skladoch v celej Európe, ponúknuť ani polovicu cien z minulého roka.

Potrebu uľahčiť predaj diviny sme riešili s kompetentnými na rokovaniach k africkému moru ošípaných (AMO).

V snahe pomôcť s odbytom poľovníkom a záujemcom prišla SPK s myšlienkou vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by Slovákom priniesla ľahšiu dostupnosť k divine," ozrejmil Tibor Lebocký.

Veterinárna správa aplikáciu víta

Štátna veterinárna a potravinová správa víta a podporuje aktivitu SPK v tejto oblasti, nakoľko podľa ŠVPS predaj zveriny na Slovensku pre bežného spotrebiteľa nie je dostatočne naplnený.

"Slovenský spotrebiteľ týmto nebude závislý na dovoze mäsa z voľne žijúcej zveri a farmových chovov zo zahraničia, ktoré sú väčšinou v zmrazenom stave. Navrhovaný systém predaja z dvora priamo spotrebiteľovi zvýši záujem poľovníkov regulovať koncentráciu zveri a tým pádom sa to dotkne nielen denzity, ale aj prevencie chorôb, vrátane AMO. Takto ponúkané mäso zo zveriny nesie so sebou záruku zdravotnej bezpečnosti a kvality," povedal Jozef Bíreš.



Registrácia do webovej aplikácie je možná v troch rolách - predávajúci, kupujúci a výrobca/spracovávateľ. Od spustenia aplikácie, ktoré sa uskutočnilo v piatok 7. augusta, má SPK do 12. augusta registrovaných 55 predajcov, z čoho je doposiaľ 26 riadne verifikovaných a 40 kupujúcich.