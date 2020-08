Pri investovaní je potrebné mať cieľ, radia odborníci

Slováci v investovaní stále zaostávajú.

12. aug 2020 o 12:07 SITA

BRATISLAVA. Slováci v investovaní stále zaostávajú. Kým v západných krajinách rodičia hneď po narodení dieťaťu založia investičný fond, u nás väčšina nasporených peňazí ostáva na bežných a sporiacich účtoch v bankách, kde rokmi strácajú na hodnote.

Situácia sa zlepšuje

Avšak situácia sa podľa odborníkov postupne zlepšuje. Vhodným doplnkom ku klasickému sporeniu v banke môže byť investovanie do podielových fondov, ktoré ponúkajú rôzne možnosti. A to od menej rizikových dlhopisových až po rizikovejšie akciové fondy, ktoré ponúkajú vyššie zhodnotenie ako odmenu za podstúpené riziko.



Investovať sa dá aj od nižšej sumy, hoci aj od 20 eur mesačne. "V prvom rade ľudia musia vedieť, čo chcú svojou investíciou dosiahnuť. To je kľúčové, zvoliť si cieľ," zdôrazňuje riaditeľka pre investície a zlato vo FinGO.sk Lucia Luptáková.

Na nové auto aj na dôchodok

Ide aj o to, aby sa pri prvom zaváhaní trhu nezľakli a peniaze nevybrali. Vždy treba podľa nej vedieť, čo tou investíciou chceme dosiahnuť a vzhľadom k tomu nastaviť investičný produkt.

Keď chce klient do piatich rokov nové auto, ktoré stojí 25-tisíc eur, tak si tak treba nastaviť aj investíciu. Keď si chce niekto sporiť na dôchodok v horizonte 30 rokov a viac, tak zase vzhľadom k tomu je potrebné nastaviť produkt.



Ak sa chce niekto seriózne venovať investíciám, mal by najprv podľa Finančného kompasu venovať svoju pozornosť naštudovaniu si pojmov. "Je pravdou, že kto sa bojí, ten nesmie do lesa.

No aj prílišná odvaha a horlivosť môžu byť na škodu. Ak chcete investovať, mal by byť na tento krok pripravený aj váš rozpočet," uvádza Finančný kompas.

Hop alebo trop

Žiadny nováčik by do sveta investícií nemal vstupovať s premršteným rozpočtom. Obchodujte len s takou sumou, ktorej stratu si môžete dovoliť a ktorá neohrozí fungovanie vás a vašej rodiny.

Hop alebo trop - táto stratégia už stála mnohých investorov veľa. Stávka na jednu kartu môže človeku znechutiť zotrvanie vo svete investícií. Oveľa lepšou metódou je podľa Finančného kompasu diverzifikácia - nástroj, pomocou ktorého je možné účinne znížiť riziko investície.

Hlavná myšlienka tohto prístupu tkvie v rozložení finančných prostriedkov do viacerých vetiev.

Jednoducho klient nakúpi viaceré akcie či komodity a vytvorí si pestrejšie investičné portfólio, vďaka ktorému bude môcť lepšie reagovať na prípadný pokles niektorej z investícií.

Pravidelné investovanie menej bolí

Aj podľa Poštovej banky je vhodné rozložiť svoje investičné portfólio tak, že tá časť, ktorá je investovaná do rizikovejších aktív, neohrozí životný štandard, ale taktiež tak, aby peniaze nestrácali na hodnote vplyvom inflácie. To znamená nenechať ich ležať len tak na účte.

Pravidelné investovanie, oproti jednorázovej investícii, investora „menej bolí“, ale hlavnou výhodou je, že priemeruje nákupnú cenu podielových listov, aj počas výkyvov.

Treba však mať na pamäti aj to, že podielové fondy sa oplatia vtedy, keď vieme, že úspory nebudeme dlhšiu dobu potrebovať. Ide totiž o dlhodobejšiu investíciu.