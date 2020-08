Slovenskí podnikatelia za vlaňajšok vykazujú na daniach najčastejšie stratu alebo nulu

Daňové priznanie odovzdalo takmer 160-tisíc podnikateľov.

12. aug 2020 o 10:21 SITA

BRATISLAVA. Za minulý rok vykázalo najviac slovenských podnikateľov vo svojom daňovom priznaní nulu alebo stratu. Dovedna ide o 67 654 podnikateľských subjektov.

Týka sa to takmer polovice podnikateľov

Ako ďalej vyplýva z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, daňové priznanie doposiaľ odovzdalo 157-tisíc firiem, pričom negatívny výsledok v daniach z príjmov vyšiel takmer 43 percentám podnikateľov.

„Aj napriek tomu, že ekonomike Slovenska sa v roku 2019 darilo veľmi dobre, takmer polovica podnikateľov, ktorí už priznanie odovzdali, v ňom vyčíslili negatívny výsledok. Z percentuálneho pohľadu k celkovému počtu firiem s mínusovým hospodárením, je situácia podobná s celým rokom 2018. Bude zaujímavé sledovať ako dopadnú dáta na konci septembra 2020,“ vysvetľuje analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Štvrtina podnikateľov odviedla menej než tisíc eur

Ako ďalej podotýka, druhými v poradí boli spoločnosti, ktoré na daniach odviedli sumu do výšky jedentisíc eur. „Ide o štvrtinu z celkového počtu podnikateľov s odovzdaným priznaním za minulý rok, a teda súčtom 39-tisíc podnikateľov. Pätina z firiem, bezmála 35-tisíc, zas priznala dane vo výške od tisíc do 10-tisíc eur,“ dodala.



Z analýzy spoločnosti Bisnode ďalej vyplýva, že len osem percent podnikateľov odviedlo daň v rozmedzí od 10 do 100-tisíc eur. Za minulý rok sa v tejto skupine nachádza viac ako 13-tisíc firiem.

„Tradične najmenej firiem odvádza štátu vysoké dane. Len jedno percento podnikateľov zaplatilo na daň vo výške od 100-tisíc do jedného milióna eur. Ide presne o 1 915 spoločností. Daň nad jeden milión eur vyšla doposiaľ 166 podnikom, čo predstavuje 0,1 percenta z celkového počtu,“ konštatovala Štěpánová.



