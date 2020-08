Fajčiari si priplatia, ceny cigariet opäť stúpnu

Dopredávať cigarety bude umožnené dva mesiace, tabak šesť mesiacov.

11. aug 2020 o 13:54 SITA

BRATISLAVA. Ceny cigariet by sa mali od februára budúceho roka zvýšiť v priemere o 40 centov.

Od februára 2023 by mali cigarety zdražieť o ďalších 20 centov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorú ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania.

Novelou zákona sa majú zvýšiť nielen sadzby na cigarety, rovnakým tempom má stúpať aj sadzba na tabak.

Čas na dopredávanie zásob

Dopredávať cigarety bude umožnené dva mesiace, tabak šesť mesiacov. Novela zákona by mala v budúcom roku zvýšiť daňové príjmy štátu o 103,7 milióna eur, v roku 2022 o 140,9 milióna eur a v roku 2023 o 195,1 milióna eur.

"V roku 2021 sa navrhuje nezvyšovať sadzbu dane na cigary a cigarky a v roku 2023 ju zvýšiť na úroveň tabaku zodpovedajúcu hodnote v roku 2021," uviedol rezort financií.

Ministerstvo súčasne navrhuje dopredaj cigár a cigariek počas 22 mesiacov. Takéto nastavenie dane bude mať podľa rezortu na daňové príjmy nulový, resp. zanedbateľne pozitívny vplyv.

Väčšinu ceny tvoria dane

Zmeny nastanú aj pri zdaňovaní bezdymových tabakových výrobkov (BTV). Súčasná sadzba spotrebnej dane na BTV je podľa ministerstva financií 76,70 eur na kilogram, čo predstavuje 46 centov, teda 13 percent z ceny výrobku.

"Z cigariet v rovnakej cene tvorí spotrebná daň až 60 percent ceny," upozorňuje ministerstvo.

Obsah tabaku je pritom v BTV polovičný ako v cigarete. V súčasnosti predstavuje zdanenie tabaku v BTV približne iba 44 percent zdanenia tabaku v cigaretách, návrh novely zákona od februára 2021 počíta so zvýšením tohto podielu na 73 percent.

"Ak sa zvýšenie spotrebnej dane zohľadní v cene, celková cena balenia BTV by mohla maximálne vzrásť o 50 centov," tvrdí rezort. Dopredaj BTV navrhuje ministerstvo na 3 mesiace.

Nové typy daní podľa smerníc EÚ

Novelou zákona sa má do nášho právneho poriadku prebrať eurosmernica, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní. Zavádzajú sa nové typy daňových subjektov, ktorými sú schválený odosielateľ a schválený príjemca.

Upravuje sa tiež sa postup pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na základe zjednodušeného elektronického administratívneho dokumentu.

Tento krok by mal znížiť administratívne náklady pre podnikateľské subjekty a správcu dane.