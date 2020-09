Lidl končí s letákmi. Ušetrí tisíce ton papiera

Čo nahradí tlačené letáky?

7. sep 2020 o 0:00 SME Creative

Obchodný reťazec Lidl sa rozhodol pre razantný krok. Zrušiť distribúciu papierových týždňových letákov do domácností.

„Rozhodli sme sa významne znížiť spotrebu papiera. Sme presvedčení, že informovať o našej ponuke sa dá aj inak, ekologickejšie, a pritom stále efektívne,“ hovorí Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika, ktorý je zodpovedný za nákup a marketing.

Lidl tak celkovo ušetrí viac ako 4000 ton papiera ročne. Ako dlho sa na to pripravoval a čo bude robiť s ušetrenými prostriedkami?

400 kusov letákov na jedného obyvateľa

Rozhodnutie znížiť spotrebu papiera neprišlo v Lidli zo dňa na deň. Začali s tým už v roku 2018, kedy upravili formát letákov z A3 na A4 a ušetrili viac ako 1520 ton papiera.

O ďalších 850 ton znížili jeho ročnú spotrebu o rok neskôr, keď zrušili distribúciu letákov v tretine regiónov. Napokon tento zákaz rozšírili na územie celého Slovenska a celkovú úsporu papiera tak v roku 2020 navýšili na 4100 ton ročne.

Keď sa v roku 2018 česká audítorská spoločnosť Fresh Revolution zaujímala o to, koľko letákov ročne sa vytlačí na jedného obyvateľa, bolo to približne 400 kusov. To sú zhruba štyri miliardy reklamných letákov za rok len na území Českej republiky.

Podľa dlhodobého priemeru sa však v ostatných desiatich rokoch darilo v Česku doručiť len 70 až 90 percent letákov. Znamená to, že 400 miliónov až 1,2 miliardy kusov letákov ročne nekončilo v schránkach.

„Z 1535 kontrol ich pod deväťdesiatpercentnou garanciou kvality skončilo 387, teda jedna štvrtina. Z toho 144 kontrol bolo pod tridsaťpercentnou garanciou kvality, z čoho sa dá usúdiť, že zhruba každý desiaty leták nebol doručený vôbec,“ uviedla v tlačovej správe spoločnosť Fresh Revolution.

Pri priemernej cene 45 halierov za jeden leták tak české firmy prichádzali o 180 až 540 miliónov českých korún ročne. Je to významné množstvo, ktoré sa dá použiť aj inak alebo inde. Lidl sa o to pokúsil.

Tlačené letáky nahrádzajú elektronické newslettre

Lidl nekonkretizoval ušetrené množstvo finančných prostriedkov, uviedol však, na čo ich použije.

„Sme si vedomí našej zodpovednosti, preto sa sústredíme na to podstatné, na našich zákazníkov. Ušetrené prostriedky investujeme do výrazného a dlhodobého zníženia cien množstva produktov,“ prezrádza Nagy.

Lidl tak pomôže životnému prostrediu aj peňaženkám svojich zákazníkov. S akciovými letákmi však nekončí úplne, bude ich vkladať do vybraných periodík a objavia sa aj v predajniach Lidlu. Jeho cieľom je však naučiť ľudí sledovať akcie digitálne.

„Veríme, že každý zákazník môže byť oslovený aj inak než papierovým letákom. Dlhodobo motivujeme zákazníkov k odoberaniu elektronických newslettrov a k sledovaniu ponúk na našej webovej stránke, facebookovom profile či v aplikáciách. Naďalej zostávajú zachované aj ďalšie typy médií ako tlač, televízia či vonkajšia reklama,“ dodáva Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika.

V Českej republike sa záujem o nakupovanie v zľavách znížil už pred pár rokmi, tvrdila v roku 2018 spoločnosť GfK a zástupcovia Zväzu obchodu a cestovného ruchu. Vydali vtedy správu, že nákup potravín a drogérie v zľavách sa znížil na 46 percent. Mohla za to zlepšujúca sa ekonomická situácia a rastúca dôvera spotrebiteľov.

„Stále väčší význam má kvalita potravín, ich čerstvosť a príjemný a pohodlný nákup. Koncom roka 2017 si už 20 percent zákazníkov vyberalo predajňu potravín podľa kvality výrobkov, čo bolo dvakrát viac než pred piatimi rokmi,“ povedal Zdeněk Skála z GfK.

Čiastočne sa na to spolieha aj Lidl. Zákazníkov k sebe láka bez ohľadu na akciovú ponuku.

„Sme presvedčení, že zákazníci si nás vyberajú pre najlepší pomer kvality a ceny, ktorý je spolu s čerstvosťou hlavným motivátorom pre nákup v Lidli,“ uzatvára Bezák.

Tento článok vám prináša Lidl.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.