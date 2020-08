Hlivák odmieta nátlak pri kontrole výstavby nájomných bytov

Každý subjekt, ktorý sa cíti byť rozhodnutím úradu dotknutý, môže podať súdnu žalobu.

11. aug 2020 o 12:09 SITA

BRATISLAVA. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák rázne odmieta akékoľvek formy nátlaku na nezávislú rozhodovaciu činnosť úradu a nebude ich tolerovať.

Každý subjekt, ktorý sa cíti byť rozhodnutím úradu dotknutý na svojich právach, má podľa neho právo podať súdnu žalobu.

"Každý nespokojný účastník konania by tak mal prioritne orientovať svoju snahu na to, aby sa nápravy dovolával tam, kde to právny poriadok pripúšťa, a to na súde. Úrad je rozhodnutiami súdu následne viazaný," informuje Hlivák v otvorenom liste starostom a primátorom, ktorýv utorok poskytol úrad.

Pochybenia pri výstavbe nájomných bytov

Šéf ÚVO tak reaguje na otvorený list dvoch súkromných spoločností vstupujúcich do verejných súťaží.

Ich list sa týkal výstavby nájomných bytov, ktorá je v poslednom období predmetom stupňujúcej sa nevôle proti postupu úradu pri jeho dohľadovej činnosti.

“ Situácia je o to vážnejšia, ak tieto obce a mestá konajú na podklade rôznych poradenských spoločností, ktoré za svoje pochybenia nenesú žiadnu zodpovednosť. „ Miroslav Hlivák, predseda Úradu pre verejné obstarávanie

Pod listom boli aj podpisy 40 starostov, primátorov a ďalších zástupcov verejných obstarávateľov naprieč Slovenskom.

"Mnohé z konaní, v ktorých bola uložená pokuta, boli výsledkom preskúmania podnetov od občanov, vrátane samotných obyvateľov týchto obcí, poslancov a kontrolórov, ktorí úrad upozornili na možné porušovanie zákona," uviedol Hlivák.

Zdôraznil, že úlohou úradu je strážiť spravodlivé súťažné prostredie a prispievať k efektívnemu a zodpovednému hospodáreniu s verejnými prostriedkami.

"Je tak legitímne, aby kvalifikované podnety na porušovanie zákona neostali bez povšimnutia a aby sa nimi úrad zaoberal. Je hodné spomenúť aj to, že úrad sa rôznym konštruktom pri obstarávaní nájomných bytov zaoberá od roku 2006 a v jeho metodickej a rozhodovacej činnosti existuje dostatočná báza prípadov, z ktorej vyplývajú prípady zlej praxe," upozornil Hlivák.

Samosprávy doplácajú na rady od iných

Ak si niektorý zo subjektov dovolí opätovne aplikovať prípad po tom, čo ho úrad vyhodnotil ako nesúladný so zákonom a v súvislosti s ním aj existujú metodické usmernenia, podľa predsedu úradu je to hrubá nedbalosť a neznalosť pravidiel verejného obstarávania, či snaha o konanie, ktoré v niektorých prípadoch naznačuje potrebu prešetrenia aj ostatnými kontrolnými orgánmi, či orgánmi činnými v trestnom konaní.

"Situácia je o to vážnejšia, ak tieto obce a mestá konajú na podklade rôznych poradenských spoločností, ktoré za svoje pochybenia nenesú žiadnu zodpovednosť," podotkol Hlivák.

Pripomenul, že úrad aj v spolupráci so samosprávami vypracoval legislatívny zámer zákona o profesionalizácii verejného obstarávania a zároveň začal zriaďovať svoje stále pracoviská priamo v regiónoch, kde môžu samosprávy kedykoľvek požiadať o výklad zákona.

Medzery v zadávaní zákaziek

Viaceré samosprávy si podľa predsedu úradu stále dostatočne neplnia svoje povinnosti zverejňovať informácie o zadaných zákazkách.

Verejní obstarávatelia sú pritom povinní štvrťročne zverejňovať súhrnné správy pri zákazkách s nízkou hodnotou, ako aj pri použití zákonných výnimiek so zmluvnými cenami nad tisíc eur.

"Nie všetci predstavitelia samosprávy si osvojili zverejňovanie výziev na predkladanie ponúk pri zákazkách s nízkou hodnotou. Je teda zrejmé, že na transparentnosť procesu verejného obstarávania existujú rôzne pohľady a nie každý využíva všetky dostupné možnosti na zabezpečenie čo najširšej hospodárskej súťaže," dodal Hlivák.

Úrad tiež upravil štátny systém elektronického verejného obstarávania (EVO), samosprávy tak môžu v tomto systéme bezplatne vyhlasovať aj zákazky s nízkou hodnotou.