Pošta potrebuje modernizáciu IT systémov, pripravuje veľkú reformu

V prípade pošty ide o najkomplikovanejšie IT na Slovensku po Sociálnej poisťovni.

10. aug 2020 o 16:09 SITA

BRATISLAVA. Slovenská pošta, a. s., pripravuje veľkú reformu svojich IT systémov.

Generálny riaditeľ štátnej poštovej spoločnosti Martin Ľupták to zdôvodnil tým, že majú 37 vlastných IT systémov, pričom v prípade Slovenskej pošty ide o najkomplikovanejšie IT na Slovensku po Sociálnej poisťovni.

Dočasný zákaz

"Dal som prísny zákaz akéhokoľvek ďalšieho nového systému. Sme v zajatí verejného obstarávania a IT systémov. Musí sa nájsť zdravý sedliacky rozum, pretože akúkoľvek zmenu v praxi chceme urobiť, zožerie nás našich 37 IT systémov," povedal Ľupták v pondelok na stretnutí s médiami.

Po vyše dvoch mesiacoch na čele Slovenskej pošty tiež zistil, že spoločnosť má najkomplikovanejšie účtovníctvo na Slovensku, čo môžu potvrdiť audítori.

Modernizácia je nutná

Slovenská pošta podľa jej nového šéfa potrebuje modernizáciu, keďže moderná pošta takto nevyzerá.

“ Pošta má skoro tristo produktov. Vzhľadom na situáciu a kondíciu, v akej sa nachádza, je to neprimerane veľa. „ Martin Ľupták, generálny riaditeľ štátnej poštovej spoločnosti.

"Bude pre nás obrovský cieľ, aby sme zmenili prostredie Slovenskej pošty tak, aby ľudia chodili na poštu s radosťou a nie opačne," uviedol Ľupták, ktorý dlhé roky pôsobil v Nórskej pošte.

Upozornil, že doručovanie klasických listových zásielok, tzv. univerzálna poštová služba, na celom svete výrazne upadá a poštové podniky v každej krajine si musia nájsť svoju novú agendu, ak chcú prežiť.

"Dokonca nám už ani nestačí fond na vykrývanie univerzálnej poštovej služby na zvyšovanie nákladov, na druhej strane dramaticky stúpajú balíkové zásielky," upozornil Ľupták.

Osvedčilo sa večerné doručovanie

Nové vedenie Slovenskej pošty nadviazalo na niektoré dobré veci svojich predchodcov. Napríklad, spoločnosť začala pilotne s večerným doručovaním zásielok v Bratislave a pokračuje s rozširovaním siete BalíkoBOX-ov.

"Máme jednoznačný plán, koľko ich na Slovensku chceme. Budú pribúdať, teraz pôjdu do menších okresných miest a na strategickejšie miesta. BalíkoBOX-y chceme vylepšiť," priblížil Ľupták.

Slovenská pošta sa podľa neho musí zamerať na svoju kuriérsku sieť, pretože je to jej hlavná oblasť podnikania.

"Pošta má skoro tristo produktov. Vzhľadom na situáciu a kondíciu, v akej sa nachádza, je to neprimerane veľa. Potrebujem, aby sme sa sústredili na to, čo Slovenská pošta robiť má a aby to robila dobre," dodal Ľupták.

Podmienky rýchleho doručenia bez poškodenia

Občanom a firmám má byť podľa neho doručené to, čo má byť na prvýkrát čo najrýchlejšie a bez poškodenia.

"Na to sú potrebné triediace linky, vhodný softvér, lebo dobrých ľudí máme. Na to sú potrebné autá, tie tiež máme, aj keď zastarané," poznamenal generálny riaditeľ Slovenskej pošty.

"Vzhľadom na to, aký je prestarnutý autopark, bude naša kľúčová vec ho čo najskôr vymeniť. Bol by som rád, keby sa Slovenská pošta stala prvou, čo bude mať vodíkové auto," dodal Ľupták.

Pripomenul pritom záväzok slovenskej vlády v Európskom ekologickom dohovore o znižovaní emisií oxidu uhličitého.