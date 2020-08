Tipos odmieta politický vplyv na podpísanie zmluvy s Fun rádiom

Fun rádio vlastní šéf parlamentu Boris Kollár.

10. aug 2020 o 12:55 (aktualizované 10. aug 2020 o 15:14) SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Tipos odmieta tvrdenia, že by za podpísaním reklamnej zmluvy s Fun rádiom stál politický vplyv.

Pre agentúru SITA to v stanovisku uviedol hovorca Tiposu Rastislav Čépe.

Reklama za takmer štvrť milióna

Mimoparlamentná politická strana Dobrá voľba v sobotu 8. augusta upozornila na zmluvu o reklamnej spolupráci medzi Tiposom a Fun rádiom, na základe ktorej má rádio odvysielať reklamné spoty pre Tipos v celkovej hodnote 240-tisíc eur.

Súvisiaci článok Smer a Dobrá voľba kritizujú zmluvu medzi Tiposom a Kollárovou firmou Čítajte

Podľa zmluvy uzatvorenej 6. augusta sa tak má udiať buď do konca roku 2020 alebo kým cena odvysielaných spotov nedosiahne uvedenú sumu.

Predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker na sociálnej sieti vyjadril podozrenie, že za zmluvou stál politický vplyv Borisa Kollára (Sme rodina). Súčasný predseda Národnej rady SR je totiž zároveň majiteľom Fun rádia.

Stopercentným vlastníkom Tiposu je ministerstvo financií SR. Podľa Druckera pritom Fun rádio nikdy predtým nevysielalo reklamné spoty Tiposu.

„Tipos odmieta nepravdivé obvinenia zo strany opozičných a mimoparlamentných politikov, že národná lotériová spoločnosť uzatvorila zmluvu s Fun rádiom len preto, lebo majiteľ rádia je koaličný politik Boris Kollár. Tvrdenia považuje za zavádzajúce, manipulatívne, vytrhnuté z kontextu a zneužité pre získavanie politických bodov,“ uviedla spoločnosť v stanovisku.

Dodala, že aktuálne zazmluvňuje celkovo sedem najpočúvanejších celoplošných rádií a všetky televízie.

Výsledkom sú údajne o 20 až 50 percent výhodnejšie ceny reklamy, ako mal Tipos doteraz.

Prípadný politický vplyv na zadanie reklamy do Fun rádia neguje tým, že spoluprácu s rozhlasovou stanicou nadviazalo ešte bývalé vedenie spoločnosti. Garantovaný rozpočet pre Fun rádio je podľa zmluvy 100-tisíc eur bez DPH, čo je podľa Tiposu porovnateľné s ostatnými rádiami, s ktorými spoločnosť rokuje.

Obvinenia odmieta aj Fun rádio

Na medializované informácie reagovalo aj Fun rádio. Podľa PR manažérky rádia Dany Tureničovej sa tvrdenia, že Fun rádio v minulosti nevysielalo reklamné spoty Tiposu, nezakladajú na pravde.

Rozhlasová stanica podľa nej spolupracuje s Tiposom dlhodobo a reklamné spoty národnej lotériovej spoločnosti vysielala aj v období, kedy Boris Kollár nebol aktívnym politikom, prípadne členom vládnej koalície.

„Okrem toho reklamné spoty Fun rádio úspešne vysielalo aj v minulosti pre rôzne štátne inštitúcie, prípadne pre podniky, v ktorých má majetkovú účasť štát. Podotýkame, že to bolo v období, kedy Boris Kollár buď vôbec nepôsobil v politike, alebo bol opozičným poslancom,” uviedla Tureničová pre agentúru SITA.

To, že sa doterajšie zmluvy medzi Tiposom a Fun rádiom nenachádzajú v Centrálnom registri zmlúv vysvetľuje tým, že v minulosti si Tipos objednával reklamné služby vo Fun rádiu prostredníctvom mediálnych agentúr.

„Čo sa týka dohodnutej ceny za poskytnuté služby, Fun rádio považuje dohodnutú sumu za primeranú a obvyklú, ktorá je plne v súlade s cenovou politikou rádia. Za obdobné reklamné služby by Fun rádio účtovalo takúto cenu akémukoľvek inému obchodnému partnerovi, ktorý by si objednal reklamné služby, zodpovedajúce objemu reklamných služieb, ktoré si objednal Tipos," uzavrela Tureničová.

Kollár: Ide o pseudokauzu a zavádzanie

„Presne na takejto pseudokauze, ktorú priniesol pán Drucker s pánom Ficom je vidieť, a je to typický obraz a odraz toho, v akom katastrofálnom stave dnes máme zdravotníctvo a celú spoločnosť. To je odraz týchto neschopných a nekompetentných ľudí ako je Robert Fico a pán bývalý minister Drucker. Prišli s veľkou bombou a pseudokauzou. Kollár sa stal predsedom parlamentu a dostal reklamu v Tipose. Predtým ju nemal. No keď tí páni takto riadili tie rezorty a tú vládu, tak je jasné, že v takomto stave sa nachádzame,” povedal Kollár.

Podľa predsedu NR SR nie je pravdou, že by Fun rádio predtým nevysielalo reklamy Tiposu. Tie dnes podľa neho vysiela alebo zverejňuje takmer každé médium na Slovensku, či už ide o televíziu, rádio alebo tlačové médiá. Reklamu Tiposu vysiela rovnako, ako ďalších šesť rádií.

Suma nie je pravdivá

Kollár tvrdí, že zo strany Druckera ide o populizmus a zmluva medzi Tiposom a Fun rádiom nie je na sumu 240-tisíc eur.

„Firma Tipos získala od Fun rádia 40-percentnú zľavu vďaka tomu, že sa zaviazala, že preinvestuje počas celého roku od sto do dvestotisíc eur. To znamená, že ak sa bavíme o stotisíc eurách, je to osemtisíc eur na jeden mesiac reklamy vo Fun rádiu,” vysvetlil Kollár.

Dodal, že nové vedenie Tiposu sa správa transparentne a reklamu nakupuje priamo od médií, čím šetrí peniaze. V minulosti podľa neho Tipos nakupoval reklamný priestor cez mediálne agentúry, čím sa cena za poskytnutie reklamného priestoru zvyšovala.

„Za vlády týchto dvoch pánov, ktorí tu kričia, to išlo cez rôzne prietokové ohrievače a musím im povedať, že spoločnosť Tipos je našim relevantným a veľmi váženým partnerom pre Fun rádio od roku 2005 a každý jeden rok dostáva od nich reklamu. Rovnako aj za ich vlády, len predtým to bolo podstatne drahšie," uzavrel Kollár.