Cena zlata po lámaní rekordov klesla

Ceny ropy v závere týždňa oslabili.

9. aug 2020 o 11:18 SITA

NEW YORK. Ceny ropy v závere týždňa oslabili. Septembrové dodávky ľahkej americkej ropy v piatok zlacneli o 73 centov na 41,22 USD za barel.

Októbrové dodávky severomorskej ropy Brent si odpísali 69 centov a uzavreli na úrovni 44,40 USD za barel.

Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu tiež oslabila, a to o dva centy, na 1,21 USD za galón.



Cena zlata po lámaní rekordov, čo bolo výsledkom úniku investorov do bezpečia, v závere týždňa ustúpila. Žltý kov oslabil o 41,40 USD na 2 028 USD za uncu. Znížila sa aj cena striebra, a to o 86 centov, na 27,54 USD za uncu.



(1 EUR = 1,1817 USD)