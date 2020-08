V septembri bude neskoro. Cestovný ruch žiada rýchle zmeny pre rekreačné poukazy

Návrh ministerstva dopravy ruší všetky podmienky.

7. aug 2020 o 14:14 TASR

BRATISLAVA. Návrh na úpravu rekreačných poukazov predkladá Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR opakovane na koaličnú radu. Po jeho schválení môže ísť do ďalšieho legislatívneho procesu.

Uviedol to odbor komunikácie rezortu dopravy. Preplácanie príspevku na rekreáciu za zamestnávateľa by malo byť jedným z opatrení v súvislosti s koronakrízou.

V septembri bude neskoro

Rezort dopravy zároveň skonštatoval, že najbližšie rokovanie Národnej rady (NR) SR je naplánované v septembri, preto nie je možné tento proces urýchliť.

Odloženie rokovaní o rekreačných poukazoch až na september sa však Asociácii organizácií cestovného ruchu (AOCR) javí ako kritické.

"Odborne formulovanými požiadavkami komunikovanými našou asociáciou, Zväzom cestovného ruchu (ZCR) SR a ďalšími odvetvovými partnermi by sa mala vláda zaoberať v čo najkratšom čase," tvrdí Jiří Pěč z AOCR.

Spätné zaúčtovanie poukazov

Ohrozené sú podľa neho desaťtisíce pracovných miest, často aj v takzvaných "hladových dolinách", kde je ťažké nájsť si iné uplatnenie.

"Bez ohľadu na to, kedy to technicky predložíme vláde, lebo ja verím, že to predložíme, budú tieto poukazy platiť retroaktívne, to znamená, budú zúčtovateľné pobyty našich občanov na Slovensku aj spätne," uistil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) ešte začiatkom júla.

Návrh ministerstva dopravy pre príspevok na rekreáciu je bez akejkoľvek podmienky veľkosti zamestnávateľa, a to aj vzhľadom na fakt, že by ho preplácal štát a nie zamestnávateľ.

"Podmienka trvania pracovného pomeru dva roky je zmenená na podmienku 90 dní trvania pracovného pomeru (u SZČO 90 dní trvania živnosti). Podmienka minimálne dvoch prenocovaní ostáva zachovaná," priblížil rezort dopravy.