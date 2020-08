Železnice upozorňujú na výluku jednokoľajových tratí

Cestujúcim sa zabezpečí náhradná doprava autobusmi.

7. aug 2020 o 13:26 SITA

BRATISLAVA. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú cestujúcich na viaceré výluky vlakov v Trnavskom, Nitrianskom, Prešovskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji počas 33. kalendárneho týždňa. Keďže ide o jednokoľajové trate, ŽSR budú prepravovať cestujúcich náhradnými autobusmi.

Informovala o tom hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

ŽSR budú 15. augusta od 10:20 do 13:35 vykonávať výlukové práce na trati Lehnice Kvetoslavov. Ďalšiu výluku plánujú na úseku Dunajská Streda - Orechová Potôň 16. augusta v čase od 10:10 do 14:45.

Cestujúcich čakajú výluky aj na trase Senica - Šajdíkove Humence, a to 13. augusta v čase od 8:00 do 13:40. Na trati Zbehy - Alekšince budú výlukové práce od 11. do 12. augusta od 8:35 do 14:00.

Následne na trati Alekšince - Rišňovce, budú výlukové práce pokračovať 13. augusta od 8:35 do 14:00. Medzi Poriadím a Myjavou budú výluky 14. augusta od 8:10 do 13:40.

ŽSR upozorňuje na výluky aj na trati Koškovce - Udavské 11. augusta o 7:40 do 12:12. Na trase Udavské - Humenné budú výlukové práce pokračovať 12. augusta od 7:55 do 12:30. V úseku Bardejov - Raslavice bude 13. augusta výluka v čase od 7:20 do 14:20.

V Žilinskom kraji medzi Krásnom nad Kysucou a Čadcou budú výlukové práce od 10. do 12. augusta v čase od 8:00 do 14:30. Na trase Veľký Šariš - Sabinov budú výlukové práce 14. augusta od 8:10 do 13:10.

Výlukové práce budú aj medzi výhybkou Prša a výhybkou Holiša 10. augusta od 8:00 do 11:45.

Na úseku Žarnovica - Nová Baňa je plánovaná nepretržitá výluka od 10. do 23. augusta.

ŽSR plánujú na všetkých uvedených úsekoch opraviť koľaje a trakčné vedenia, upraviť štrkové lôžka, odstrániť krovia a náletové dreviny a pokosiť vysokú trávu.

Dlhodobá výluka trvá na trati Štrbské Pleso – Štrba, a to od 6. júla od 8:10 nepretržite do 6. februára 2021 do 18:00. Tento úsek prejde komplexnou rekonštrukciou ozubnice, traťovej koľaje, výhybiek, trakčného vedenia, nástupíšť, priechodov a osvetlenia.