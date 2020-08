Slovensko zaostáva v investíciách do verejnej dopravy

Environmentálne organizácie vydali odporúčania na zelený reštart v oblasti mobility.

7. aug 2020 o 12:13 TASR

BRATISLAVA. Slovensko by malo viac investovať do rozvoja verejnej dopravy. Zmeniť by malo infraštruktúru aj správanie.

Momentálne naplánovaná štruktúra verejných investícií nie je v súlade s cieľmi dekarbonizácie, kvality ovzdušia, ani zlepšovania kvality života v mestách.

Uvádzajú to environmentálne organizácie v materiáli s odporúčaniami na zelený reštart Slovenska v oblasti mobility.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nízky podiel investícií do verejnej dopravy

Organizácie hovoria, že na podporu automobilovej dopravy ide v budúcich rokoch 78 percent financií. Na podporu vlakovej sedem percent a verejnej cestnej dopravy dve percentá výdavkov.

Ak chce Slovensko podporiť znižovanie emisií a regionálny rozvoj, musí podľa environmentalistov investovať viac do rozvoja verejnej dopravy.

"Mnohí obyvatelia dnes nemajú inú možnosť, ako použiť auto. To je dôsledkom desaťročí urbanistického a regionálneho plánovania a hospodárskych politík založených na uprednostňovaní osobného vlastníctva vozidiel poháňaných benzínom či naftou," povedala projektová manažérka Spoločnosti ochrany spotrebiteľov Petra Čakovská.

Cestujúcim treba ponúknuť alternatívy

Myslí si, že mnohí ľudia sú pripravení zmeniť svoje návyky, no nemajú k dispozícii cenovo dostupné, atraktívne a bezpečné alternatívy.

Súvisiaci článok Koronakríza pribrzdila nárast elektromobility Čítajte

"Nízkouhlíkové možnosti prinášajú ďalšie výhody v podobe zlepšenia zdravia, finančnej úspory či viac voľného času," podotkla Čakovská.

Slovensko podľa Dana Kollára z občianskeho združenia Cyklokoalícia zaostáva pri doprave za svetovými trendmi.

Obnoviť by sa mala železničná doprava a podporiť by sa mala výstavba cyklotrás v mestách a obciach.

"Otvárajú sa tiež možnosti na inovácie, napríklad v modernej mestskej logistike využívajúcej nákladné elektrobicykle. Bolo by chybou túto príležitosť nevyužiť," hovorí Kollár.

Dvanásť enviroorganizácii, medzi nimi napríklad Greenpeace Slovensko, Priatelia Zeme-CEPA, Fridays For Future Slovensko, spolupracujú na príprave odporúčaní na zelený reštart Slovenska. Doteraz vydali odporúčania v oblasti energetiky, obnovy budov, poľnohospodárstva, vodného hospodárstva a odpadov.