Ministerstvo chce zmierniť podmienky a povinnosti pri čerpaní investičnej pomoci

Koronavírus podľa rezortu ovplyvnil prijímateľov investičnej pomoci.

6. aug 2020 o 15:15 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo hospodárstva SR chystá v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 zmeny pre prijímateľov investičnej pomoci.

Novelou zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, chce zmierniť niektoré podmienky a povinnosti súvisiace s čerpaním pomoci od štátu.

Koronavírus ovplyvnil prijímateľov

Dočasne by sa mali zjemniť aj vybrané povinnosti a podmienky pre spoločnosti, ktoré sa o pomoc ešte iba budú uchádzať.

Koronavírus totiž podľa rezortu zásadným a nepredvídateľným spôsobom ovplyvnil prijímateľov investičnej pomoci, ako aj ich schopnosť plniť ustanovenia stanovené pri ich schvaľovaní.

To by v krajných prípadoch mohlo viesť až k "hromadnému" rušeniu rozhodnutí o poskytnutí pomoci. Zmeny by mali platiť od začiatku budúceho roka.



"Cieľom je poskytnúť podporeným a dočasne aj budúcim investíciám flexibilitu pri plnení podmienok na poskytnutie investičnej pomoci a povinností prijímateľov investičnej pomoci tak, aby bol negatívny dopad pandémie na prijímateľov investičnej pomoci čo najmenší a zároveň sa zachoval cieľ investičnej pomoci, teda podpora konkurencieschopnosti a znižovanie regionálnych rozdielov," približuje zámer novely ministerstvo.

Taktiež podľa neho poskytuje priestor pre uchádzanie sa o investičnú pomoc v prípade väčšieho množstva počiatočných investícií, čo vytvára predpoklad pre podporu a vznik väčšieho množstva pracovných príležitostí.

Percentuálny nárast

Po novom by sa napríklad podmienka dosiahnutia minimálneho percentuálneho podielu nových strojov, prístrojov a zariadení mala znížiť o 10 %.

Povinnosť dosiahnutia percentuálneho nárastu výroby alebo služieb v prípade investičnej pomoci poskytnutej na rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne by mala klesnúť na 5 %.

Povinnosť začatia obstarávania majetku novela predlžuje na 24 mesiacov a povinnosť ukončenia prác na investičnom zámere, ako aj povinnosť začať vykonávať podnikateľskú činnosť predlžuje na päť rokov, pri veľkých investičných projektoch na sedem rokov.

Rezort by taktiež mal získať možnosť posúdiť a prípadne odsúhlasiť zmenu v investičnom zámere súvisiacu s charakterom finálnych výrobkov a služieb.

Zmenami by mal prejsť aj zákon o dani z príjmov, v rámci ktorého ministerstvo navrhuje úpravu maximálnej dĺžky čerpania daňovej úľavy.