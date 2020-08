Príjmy za skládkovanie odpadu by sa mali prerozdeľovať po novom

Finančnou podporou z envirofondu by sa malo zlepšiť nakladenie s kuchynským odpadom.

6. aug 2020 o 14:14 TASR

BRATISLAVA. Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu by sa mali prerozdeľovať po novom.

Vytvoriť by sa mala nová skupina obcí, ktorá by mohla získať príspevok z Environmentálneho fondu a použila by ho na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie bioodpadu z domácností.

Upravuje to návrh zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorý je predložený v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Článok pokračuje pod video reklamou

Financie na kuchynský odpad

Návrh zákona súvisí so zberom bioodpadu, ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2021.

Súvisiaci článok Samosprávy nezvládnu povinnosti pri triedení kuchynského odpadu Čítajte

Od tohto dátumu by mali obce, ktoré si uplatňovali výnimku na ekonomickú neúnosnosť nakladania s bioodpadom, zaviesť a zabezpečiť vykonávanie jeho triedeného zberu.

"Je žiaduce vytvoriť taký finančný mechanizmus na prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, aby mohli byť podporené aj tie obce, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností," uvádza sa v materiáli.

Podpora pre dosiahnutie cieľov

Finančnou podporou z envirofondu by sa podľa Ministerstva životného prostredia malo zlepšiť nakladenie s kuchynským odpadom a dosiahnutie cieľov, ku ktorým sa SR zaviazala.

"Táto potreba vyplynula aj z finančne náročného obdobia v súvislosti s ochorením COVID-19, keďže z dôvodu vyhlásených opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sa zvýšilo množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, najmä zmesového odpadu, v obciach," vysvetľuje envirorezort.