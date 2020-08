Tohtoročná úroda na Slovensku zrejme prekoná päťročný priemer

Úroda poľnohospodárskych plodín by mala byť medziročne vyššia.

BRATISLAVA. Úroda poľnohospodárskych plodín (obilnín a olejnín) na Slovensku by mala byť v roku 2020 medziročne vyššia.

Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda revíznej komisie Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSaOS) Jozef Rebro.

"Očakávame, že tohtoročná úroda prekoná päťročný priemer. Je predpoklad nárastu úrody oproti roku 2019 až do výšky 15 percent. Pokiaľ by tento vývoj počasia pokračoval pozitívne, môžeme očakávať, že sa priblížime k roku 2016, keď sa zaznamenali historické hektárové výnosy plodín," priblížil.

"Nárast produkcie poľnohospodárskych plodín sa podľa nášho názoru neodrazí podstatným spôsobom na poklese cien, pravdepodobne okrem cien kukurice a sladovníckeho jačmeňa. Ceny a odbyt agrokomodít, samozrejme, ovplyvňuje a bude ovplyvňovať aj celosvetová kríza v podobe ochorenia COVID-19," spresnil.

Zväz podľa jeho slov na odhad úrody v roku 2020 vychádza z interných zdrojov pestovateľov, skladovateľov a obchodníkov s poľnohospodárskymi plodinami.

"Priebeh počasia pre oziminy, ale najmä jariny mal podstatný vplyv na predpokladanú úrodu hustosiatych obilnín, kukurice a olejnín," doplnil Rebro.

Upozornil zároveň, že za posledných šesť rokov stavy hospodárskych zvierat na Slovensku neustále klesajú. Najväčší medziročný pokles sa podľa neho zaznamenáva najmä v sektore ošípaných, potom nasledujú nosnice a dojnice.

"V priamej súvislosti so znižujúcimi sa stavmi hospodárskych zvierat sa znižuje aj výroba kŕmnych zmesí. Týmto každý rok prichádzame k nemalým hospodárskym stratám už len tým, že sme nútení vyvážať prebytkové obilniny a kukuricu ako polotovary bez pridanej hodnoty. Ako pozitívum hodnotíme cenovú stabilitu kŕmnych zmesí a ich relatívne nízku cenovú hladinu, čo umožňuje farmárom lepšie plánovanie a zhodnotenie svojej produkcie," vysvetlil.

Úroda hustosiatych obilnín by mala podľa Rebra dosiahnuť asi 3,078 milióna ton, v roku 2019 predstavovala 2,619 milióna ton.

Pšenice by sa malo v tomto roku urodiť 2,263 milióna ton, v minulom roku to bolo 1,939 milióna ton. Jačmeňa sa urodí pravdepodobne 677.790 ton, v roku 2019 to bolo 599.560 ton.

Kukurice by sa podľa neho v roku 2020 malo urodiť 1,889 milióna ton, kým v minulom roku to bolo 1,445 milióna ton. Produkcia repky by mala dosiahnuť 462 770 ton, slnečnice 154 690 ton a sóje 144 770 ton.

ZVKSaOS predstavuje záujmové združenie právnických subjektov podnikajúcich v oblasti výroby kŕmnych zmesí, združuje členov zaoberajúcich sa skladovaním poľnohospodárskych komodít, ako aj obchodných spoločností podnikajúcich v oblasti nákupu a predaja krmív, kŕmnych komponentov a obilia.