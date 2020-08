Novú súťaž na mýto mali podľa KDH začať už za Érseka

V súčasnej situácii je podľa KDH vo výhodnom postavení firma SkyToll.

5. aug 2020 o 13:41 SITA

BRATISLAVA. Súťaž na nový mýtny systém mala byť vypísaná už skôr, keď bol ministrom dopravy a výstavby ešte Árpád Érsek (Most-Híd).

Pre agentúru SITA to v stredu uviedol podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a odborník na dopravu Pavol Zajac s tým, že v súčasnosti je už neskoro na realizáciu súťaže a hlavne na sprevádzkovanie a koordináciu všetkých systémov novými prevádzkovateľmi, vrátane štátu do konca roka 2022.

Vtedy totiž uplynie zmluva medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. (NDS) a spoločnosťou SkyToll, a. s., o komplexnej službe elektronického výberu mýta z roku 2009, pričom nový mýtny systém vo vlastníctve štátu sa dovtedy podľa všetkého nepodarí vysúťažiť aj sprevádzkovať.

Tender mali vyhlásiť skôr

V súčasnej situácii je podľa zástupcu mimoparlamentného KDH vo výhodnom postavení firma SkyToll, ktorá mýtny systém prevádzkuje od roku 2010.

"Do konca roka 2022 bude prevádzkovať mýto bez väčších zmien, s vysokou pravdepodobnosťou sa jej zmluva ešte predĺži a ešte sa môže prihlásiť do súťaží na nový hlavný systém, kontrolu alebo prevádzku zákazníckych služieb mýta," poznamenal Zajac.

"Ako súčasný prevádzkovateľ mýta vlastní technologický know-how a má odborný personál, čo môže byť v súťaži veľká konkurenčná výhoda oproti ostatným uchádzačom," upozornil.



Zajac si myslí, že štát mal prevádzkovať mýtny systém už od jeho začiatku v roku 2010. Zodpovednosť za to, že to tak nie je, má podľa neho prvá Ficova vláda, počas ktorej bola podpísaná zmluva na prevádzku mýta na trinásť rokov.

Pri druhej Ficovej vláde, keď bol ministrom dopravy Ján Počiatek, bola táto zmluva rozšírená o monitorovanie ciest 2. a 3. triedy. Ďalšia zmluva zabezpečila kontrolu platieb mýta palivovými kartami.

"Celkové náklady štátu na mýto sa tak vyšplhali až na 1,4 miliardy eur za trinásť rokov, čo vo svojej správe označil za neprimerané a neefektívne aj Najvyšší kontrolný úrad," podotkol Zajac. Tieto náklady sú podľa neho na Slovensku dvakrát vyššie ako v susednom Česku.



Politickú zodpovednosť za mýto z prvej Ficovej vlády má podľa podpredsedu KDH vtedajší minister dopravy a súčasný poslanec Národnej rady Ľubomír Vážny (Smer), ktorý je stále aj generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne.

"Vládna koalícia sľubovala pred voľbami očistu verejného života. Ak to myslí vážne aj dnes, tak by ho mala odvolať z tejto významnej funkcie. Koalícia disponuje v parlamente ústavnou väčšinou, takže ak je potrebná zmena zákona, tak už ju mala urýchlene presadiť," dodal Zajac.

Súťaž chcú začať na jeseň

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) predpokladá vyhlásenie súťaže na nový mýtny systém na jeseň tohto roka. Štát, respektíve NDS chce obstarať hlavnú časť mýta ako dielo a neskôr ju aj prevádzkovať.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) očakáva, že nový mýtny systém by mal začať fungovať najskôr v septembri 2023, prípadne na jar 2024.

Jednou z možností na zabezpečenie výberu mýta od začiatku roka 2023 je dočasné predĺženie zmluvy so SkyToll-om. Ak by sa tak nestalo, podľa ministra do úvahy pripadá využitie elektronických diaľničných známok aj pre motorové vozidlá nad 3,5 tony.