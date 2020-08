Predaj áut v Británii v júli vzrástol, prvýkrát v tomto roku

Predaj nových áut v Británii v júli vzrástol, prvýkrát v tomto roku.

5. aug 2020 o 13:15 TASR

LONDÝN. Predaj nových áut v Británii v júli vzrástol, prvýkrát v tomto roku. Prispelo k tomu opätovné otvorenie autosalónov v celom Spojenom kráľovstve po zmiernení opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu.

Oznámilo to v stredu Združenie výrobcov a predajcov áut SMMT.

Podľa údajov SMMT sa počet novozaregistrovaných áut v Británii v júli zvýšil oproti júnu o 11,3 % na 174.887 kusov. Júlový medzimesačný nárast predaja bol prvý od decembra 2019. Medziročne však dopyt po autách aj v júli strmo klesol, a to o 41,9 %.

Oživenie predaja áut je ďalším zo série ukazovateľov, ktoré signalizujú postupné zotavovanie britskej ekonomiky po jej historickom poklese o 25 % v marci a apríli. Napríklad ceny nehnuteľností a priemyselná výroba sa už zvýšili, aj keď v maloobchodnom sektore dochádza k redukcii pracovných miest.

Predajcovia áut na britských ostrovoch postupne otvárali svoje brány zákazníkom, a to v Anglicku od 1. júna, v Severnom Írsku od 8. júna, vo Walese od 22. júna a v Škótsku od 29. júna. Svoje prevádzky museli povinne zatvoriť v polovici marca.

Podľa SMMT práve predchádzajúce zatvorenie autosalónov podporil predaj v júli.

"Do konca septembra by sme mali mať jasnejší obraz o tom, či je to dlhodobý trend," uviedol generálny riaditeľ SMMT Mike Hawes.

Skupina lobuje za ďalšiu podporu pre tento sektor vrátane tzv. šrotovného. SMMT predpovedá za celý rok pokles predaja áut približne o 30 %.