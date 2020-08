Na Slovensku zbankrotovalo v júli menej ľudí než pred rokom

V júli zbankrotovalo 829 Slovákov.

5. aug 2020 o 12:13 SITA

BRATISLAVA. V júli zbankrotovalo 829 Slovákov. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, v medziročnom porovnaní je to pokles o takmer 48 %.

V júli minulého roka to bolo totiž 1 589 osobných bankrotov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v júni zbankrotovalo 816 dlžníkov, je to len mierny nárast, a to o 1,6 %.



V štatistikách osobných bankrotov sa podľa vyjadrení spoločnosti pravidelne objavujú dlžníci bez trvalého bydliska. V júli ich bolo sto. Prihlásení sú na obecných alebo miestnych, resp. mestských úradoch.

Rovnako firma eviduje aj osobné bankroty dlžníkov s rodinnými väzbami, keď v júli bol osobný bankrot vyhlásený na 20 manželských párov a v štyroch prípadoch to bolo prepojenie rodič a dieťa.



Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júla tohto roka možnosť oddlženia využilo už 45 471 Slovákov. Od začiatku januára do konca júla tohto roka to bolo 7 299 ľudí.



Zároveň v júli 2020 súdy zrušili 1 306 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 1 211 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka. To znamená, že dlžníci veriteľom nič nezaplatili. A 95 bolo po splnení konečného rozvrhu výťažku, keď veritelia získali aspoň časť z hodnoty svojich pohľadávok.