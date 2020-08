Počet dávok v nezamestnanosti už začal postupne klesať

Zlom nastal v polovici júna.

5. aug 2020 o 10:34 TASR

BRATISLAVA. Počet vyplácaných dávok v nezamestnanosti začal od vypuknutia koronokrízy postupne klesať, zlom nastal v polovici júna. Vyplýva to z najnovších údajov Sociálnej poisťovne (SP).

Na začiatku mimoriadnej situácie v období od 16. apríla do 15. mája 2020 získali poistenci zo SP spolu 53.566 dávok v nezamestnanosti. V ďalšom období, od 16. mája do 15. júna 2020, ich počet vzrástol na 81.496 a následne v období od 16. júna do 15. júla 2020 klesol na 76.857 vyplatených dávok v nezamestnanosti.

Ako ďalej vyplýva zo štatistík SP, priemerná výška dávky stúpla z 346,08 eura v polovici apríla na 421,49 eura, ktorú dosiahla v polovici júla.