Snaha zefektívniť elektronický výber mýta je podľa SkyTollu legitímna

Pozitívne hodnotí najmä rozhodnutie štátu zvýšiť výnosy z výberu mýta.

4. aug 2020 o 17:14 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť SkyToll, a. s., považuje snahu zefektívniť elektronický výber mýta na Slovensku za úplne legitímnu. Veľmi pozitívne hodnotí najmä rozhodnutie štátu zvýšiť do budúcnosti výnosy z výberu mýta.

Bez hlbšej znalosti detailov, na základe ktorých ministerstvo dopravy a výstavby a Národná diaľničná spoločnosť dospeli k prezentovaným odhadom výberu a nákladov na nový mýtny systém, podľa mýtnej spoločnosti nie je možné sa k ním kvalifikovane vyjadriť.

"SkyToll dlhodobo upozorňoval štát na nedostatočné využívanie potenciálu slovenského elektronického mýtneho systému, ktorého výnosy mohli byť podstatne vyššie, čo by viedlo k zvýšeniu efektivity výberu mýta," uviedol v utorok pre agentúru SITA manažér pre komunikačnú stratégiu a PR spoločnosti SkyToll Anton Bódis.

Pri najnižších nákladoch na výber mýta, ktoré podľa SkyToll-u mala Slovenská republika v porovnaní so susednými štátmi, bolo zvýšenie výnosov najjednoduchším riešením smerujúcim k vyššej efektivite.

"Preto nám je sympatické, že ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť dospeli k rozhodnutiu ísť v budúcnosti touto cestou. Hovoriť o pripravenosti našej spoločnosti akceptovať návrhy ministerstva dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti by bolo možné vo chvíli, kedy štát bude mať pripravenú ich konkrétnu podobu," poznamenal Bódis.

"Ale kým obe strany nedospejú k finálnej dohode, SkyToll nebude komentovať svoju rokovaciu pozíciu rovnako, ako to nerobil v minulosti a ako by to neurobil žiadny subjekt pred rokovaním o takej významnej zmluve," dodal Bódis.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v pondelok informoval, že štát chce kúpiť hlavnú časť mýtneho systému ako dielo a tiež ho aj prevádzkovať.

V porovnaní so súčasným elektronickým výberom mýta by mal byť lacnejší a výhodnejší. V novom mýtnom systéme by mali výnosy za desať rokov predstavovať predbežne 2,5 miliardy eur a náklady maximálne 350 miliónov eur. Náklady štátu na mýto by sa mali znížiť zo 45 až 50 percent na 20 až 25 percent.

Súťaž na hlavnú časť mýtneho systému by sa mala začať na jeseň tohto roka, mal by byť kompatibilný s plánovaným európskym mýtnym systémom. Zmluva Národnej diaľničnej spoločnosti so spoločnosťou SkyToll o komplexnej službe elektronického výberu mýta z roku 2009 uplynie koncom roka 2022.



Dovtedy štát, respektíve Národná diaľničná spoločnosť podľa ministra dopravy pravdepodobne nestihne vysúťažiť nový mýtny systém tak, aby nadväzoval na súčasný od začiatku roka 2023. Minister očakáva, že nový mýtny systém by mohol začať fungovať predbežne v septembri 2023 alebo na jar 2024.

"Budeme musieť pracovať s alternatívou, že nebudeme mať žiadny mýtny systém, ale to nie je naším cieľom. Alternatíva dva je dohodnúť sa so SkyToll-om za jasných a transparentných podmienok. Treťou možnosťou, ktorú reálne pripúšťam je na nevyhnutnú dobu nasadiť e-známkový systém z osobnej prepravy na nákladnú," povedal Doležal.

Možnosť predĺžiť zmluvu so SkyToll-om na základe opcie o päť rokov nepovažuje za reálnu, keďže by nebola výhodná pre štát.