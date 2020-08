Slovnaft je opäť v prevádzke, počas odstávok preinvestoval sedem miliónov

Práce sa dotkli šiestich výrobných jednotiek bratislavskej rafinérie.

4. aug 2020 o 14:57 SITA

BRATISLAVA. Rafinéria Slovnaft je po júlových odstávkach opäť v štandardnom režime. V tlačovej správe o tom informoval hovorca spoločnosti Slovnaft Ladislav Procházka.

"Po plánovaných odstávkach na vykonanie legislatívou požadovaných kontrol, údržby, opráv a modernizácie je od začiatku augusta rafinéria Slovnaft opäť v štandardnom chode. Práce na šiestich výrobných jednotkách trvali počas celého júla a Slovnaft v rámci nich preinvestoval sedem miliónov eur," uviedol hovorca.

Počas odstávok sa uskutočnili generálne revízie na dvoch výrobných jednotkách a technologické zarážky na troch výrobných jednotkách.

"Na týchto zariadeniach sa vykonala pravidelná legislatívou vyžadovaná kontrola technického stavu, údržba, ako aj ich modernizácia," vysvetlil Prochádzka a dodal, že okrem toho sa na jednej výrobnej jednotke urobili nevyhnutné opravy.

Do prác sa zapojili zamestnanci Skupiny Slovnaft, ako aj externí pracovníci, celkovo zhruba 700 ľudí. "V rámci preventívnych opatrení boli dodávatelia pred vstupom do rafinérie otestovaní na koronavírus, všetky výsledky boli negatívne," uzavrel hovorca.



