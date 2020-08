Priemerná cena bývania medzikvartálne vzrástla o 3,6 percenta

4. aug 2020 o 12:31 TASR

BRATISLAVA. Priemerná cena bývania v druhom štvrťroku 2020 vzrástla medzikvartálne o 3,6 percenta, vyplýva to zo štatistík Národnej banky Slovenska.

Ako komentovala, vývoj realitného trhu sa od zvyšku ekonomiky vzďaľuje.

V medziročnom porovnaní ceny pokračovali v raste 11,2-percentným tempom, čo je najvyšší medziročný nárast od roku 2008. Rástli ceny bytov aj domov.

Najvyšší nárast zaznamenala NBS v Košickom kraji, na medziročnej báze sa však ceny bývania zvýšili vo všetkých krajoch.

Najväčší skok dosiahli menšie byty

Priemerná cena bývania v druhom kvartáli oproti prvému štvrťroku vzrástla o takmer 60 eur za štvorcový meter (m2) na hodnotu 1731 eur za m2.

"Zároveň pre druhý štvrťrok predpokladáme z dôvodu krízy výrazný pokles makroekonomických ukazovateľov ako HDP, mzdy či disponibilný príjem. Dôsledkom tohto vývoja je dočasné zásadné zhoršenie indikátorov dostupnosti bývania," uviedla NBS s tým, že v budúcnosti očakáva ich korekciu pre zlepšujúci sa hospodársky vývoj.

Priemerná cena bytov sa v druhom kvartáli zvýšila o 18 eur za m2 na 2024 eur za m2, medzikvartálne to znamená 0,9-percentný nárast. Medziročné tempo rastu však dosiahlo hodnotu 9,5 percenta.

Najväčší skok medzi štvrťrokmi dosiahli menšie byty (jednoizbové a dvojizbové), štvorizbové byty zaznamenali dokonca mierny pokles.

Priemerná cena domov vzrástla o 32 eur za m2 na 1296 eur za m2. Medzikvartálne sa tak zvýšila o 2,6 percenta, čo v medziročnom meradle predstavuje nárast o 7,3 percenta. Zvýšila sa hlavne priemerná cena štandardných rodinných domov, kým priemerné ceny rodinných víl, naopak, medzikvartálne poklesli.

"Pre vily je v posledných rokoch typické striedanie období výrazného rastu a poklesu," vysvetlila NBS.

Dostupnosť bývania sa zhoršila

Opačný vývoj ako Košický kraj (medzikvartálny nárast o 23,9 percenta) mal Banskobystrický kraj, kde podľa NBS došlo ku korekcii predchádzajúceho obdobia. Tento kraj je jedinou výnimkou, kde ceny bývania oproti prvému kvartálu 2020 poklesli o 1,3 percenta.

V absolútnom vyjadrení je priemerná cena bývania s odstupom najvyššia v Bratislavskom kraji (2273 eur za m2), medzikvartálne však vzrástla o necelé dve percentá.

Medziročne ceny bývania rástli vo všetkých krajoch, najviac v Košickom (33,2 percenta) a Žilinskom (21 percent) kraji.

V druhom kvartáli sa celková dostupnosť bývania vzhľadom na historický vývoj zhoršila v každom kraji. Makroekonomický vývoj sa podľa NBS vrátil zhruba do roku 2017, dostupnosť bývania meraná indexom HAI však až do roku 2014, a to napriek výraznému poklesu úročenia.

"Najzasiahnutejším krajom je Košický, za ním Prešovský a Žilinský kraj," komentovala NBS.

Ako však uzavrela, na cenách nehnuteľností sa prepad makroekonomických ukazovateľov zatiaľ neodrazil.

"Medzi vývojom cien nehnuteľností a vývojom ich základných fundamentov sa preto roztvárajú nožnice," upozorňuje NBS s tým, že v nasledujúcom období očakáva postupné približovanie sa týchto dvoch vetiev a uzatváranie medzery medzi nimi - makroekonomické ukazovatele sa odrazia odo dna a dopyt po nehnuteľnostiach môže dočasne ochladnúť.