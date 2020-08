V Británii prebieha kampaň proti propagácii vozidiel SUV

Každé štvrté z desiatich nových predaných áut v Británii je SUV.

4. aug 2020 o 10:11 SITA

BRATISLAVA.Nová britská kampaň sa zameriava na zastavenie reklám súvisiacich s automobilmi, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie.

Zástupcovia Badvertising tvrdia, že vlády by mali zakázať reklamy na autá typu SUV rovnako, ako zakazujú propagáciu fajčenia.

Každé štvrté predané auto je SUV

Hovorca obchodnej spoločnosti Society of Manufacturers and Traders Mike Hawes pre BBC uviedol, že moderné SUV sú "najčistejšie" v histórii. Dodal, že mnohé z nich fungujú na elektrický pohon.

Každé štvrté z desiatich nových predaných áut v Británii je SUV, pričom plne elektrické sú zo stovky áut len dve.

Trendy udáva aj agresívna reklama

Správa think tanku The New Weather Institute a klimatickej organizácie Possible tvrdí, že trend v nákupe veľkých áut je spôsobený aj agresívnou reklamou.

Obávajú sa, že globálny trend v rýchlo rastúcom nákupe väčších a viac znečisťujúcich SUV ohrozuje klimatické ciele.

Autori takisto tvrdia, že elektrický pohon nie je riešením problému s SUV, keďže zdrojom znečistenia sú aj pneumatiky a brzdy. Poukázali tiež na to, že pri výrobe batérií sa uvoľňuje uhlík.

Problémy s parkovaním

SUV sú problémom aj v mestskom prostredí. Podľa štúdie je viac ako 150-tisíc nových predaných áut príliš veľkých pre bežné parkovacie miesto v britských uliciach.

Autori žiadajú zakázanie reklamy na autá, ktoré produkujú viac ako 160 gramov oxidu uhličitého na kilometer a sú dlhšie ako 4,8 metra.

Odborníčka na dopravné štúdie Jillian Anable z Leeds University vyhlásila, že "čím viac dokážeme zmenšiť veľkosť a hmotnosť vozidiel, ktoré šoférujeme, tým menej budeme musieť obmedziť ich počet na cestách".

"Mali by sme tiež premýšľať nad tým, že na britskom trhu vôbec nebudeme predávať veľké autá, ktoré znečisťujú ovzdušie," uzavrela.