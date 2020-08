Štátny rozpočet je v deficite takmer štyri miliardy eur

Výdavky štátneho rozpočtu sa zvýšili o 1,6 miliardy.

3. aug 2020 o 12:35 SITA

BRATISLAVA. Štátny rozpočet Slovenska ostal ku koncu júla tohto roka v deficite 3,833 miliardy eur. V medziročnom porovnaní je to výrazné prehĺbenie schodku, keďže ku koncu júla minulého roka to bolo mínusových 1,427 miliardy eur.

Výdavky štátu sa zvýšili

Príjmy štátneho rozpočtu predstavovali na konci siedmeho mesiaca tohto roka sumu 7,388 miliárd eur a boli medziročne nižšie o 756 mil. eur.

Naopak, výdavky štátneho rozpočtu sa zvýšili o 1,651 miliardy eur na 11,221 miliard eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

Výpadok príjmu z daní

Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval 781,6 miliónov eur. Negatívny vývoj zaznamenali pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 454,6 miliónov eur, pri DPH v sume 215 milionov eur, pri spotrebných daniach 69,8 miliónov eur, pri dani z príjmov fyzických osôb 37,3 miliónov eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 12,4 miliónov eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 10,5 miliónov eur.

Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, to bol medziročný pokles o 1 milión eur. Naopak, pozitívny vývoj bol pri iných daniach na tovary a služby vo výške 19 miliónov eur.

Menej peňazí z EÚ

Medziročný pokles bol aj z príjmov z rozpočtu EÚ, a to o 4 miliónov eur. Príjmy štátneho rozpočtu z dividend dosiahli 103,3 mil. eur, čo oproti minulému roku predstavuje nárast o 51,1 miliónov eur. Uvedený nárast však nie je v súčasnosti podľa rezortu financií smerodajný, keďže príjmy z dividend sa uskutočňujú najmä v druhej polovici roka.



V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu to bol pokles o 21,5 miliónov eur. Ide najmä o pokles v rámci administratívnych poplatkov o 22,1 miliónov eur, iných nedaňových príjmov o 0,9 milióna eur a príjmov z prenájmu majetku o 3,2 miliónov eur.

Uvedené výpadky sú čiastočne kompenzované medziročným nárastom kapitálových príjmov o 4,2 mil. eur a úrokov o 0,5 mil. eur.

Menili sa aj výdavky na obsluhu štátneho dlhu

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 63,7 miliónov eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ to bol nárast o 30,4 miliónov eur, s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 12 miliónov eur.

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 29 miliónov eur. Transfer Sociálnej poisťovni sa zvýšil o 669,9 miliónov eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 972,9 miliónov eur.



Uvedené zvýšenie je najmä v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Čerpanie výdavkov sa medziročne zvýšilo o 759,3 miliónov eur, a to najmä v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov COVID-19.