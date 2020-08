Štát chce mýtny systém prevádzkovať sám, tender plánuje vyhlásiť na jeseň

Zmluvu so SkyToll štát nepredĺži.

3. aug 2020 o 11:36 (aktualizované 3. aug 2020 o 13:33) SITA

BRATISLAVA. Štát chce kúpiť hlavnú časť mýtneho systému ako dielo a tiež ho aj prevádzkovať. V porovnaní so súčasným elektronickým výberom mýta by mal byť lacnejší a výhodnejší.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) po stretnutí s médiami v pondelok informoval, že výnosy terajšieho mýtneho systému od roku 2010 do roku 2022 by mali dosiahnuť 2 miliardy eur, ale náklady zhruba 1 miliardy eur.

Polovičné náklady na mýto

V novom mýtnom systéme by mali výnosy za desať rokov predstavovať predbežne 2,5 milirád eur a náklady maximálne 350 miliónov. Náklady štátu na mýto by sa mali znížiť zo súčasných 45 až 50 percent na 20 až 25 percent.

Súťaž na hlavnú časť mýtneho systému v hodnote podľa predpokladov 26 mil. eur by sa mala začať na jeseň tohto roka, mal by byť kompatibilný s plánovaným európskym mýtnym systémom.

"Najdôležitejšou zmenou je, že tým, že systém budeme vlastniť, bude veľmi flexibilný. Chceme mať možnosť dynamicky nastavovať sadzby v čase, dynamicky a selektívne spoplatňovať alebo skôr nespoplatňovať niektoré úseky," povedal Doležal.

Zmluva so SkyToll končí v roku 2022

Zmluva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. so spoločnosťou SkyToll, a. s., z roku 2009 uplynie koncom roka 2022, dovtedy však štát, respektíve NDS pravdepodobne už nestihne vybrať nového dodávateľa.

Dohoda so SkyToll-om o predĺžení prevádzky mýta po uvedenom termíne je podľa ministra jednou z alternatív, ale musí ísť o výrazne nižšiu cenu za veľmi krátke, flexibilné obdobie.

"Pravdepodobne nestihneme vysúťažiť nový mýtny systém tak, aby nadväzoval na ukončenie pôvodného systému. Budeme musieť pracovať s alternatívou, že nebudeme mať žiadny mýtny systém, ale to nie je naším cieľom. Alternatíva dva je dohodnúť sa so SkyToll-om za jasných a transparentných podmienok. Treťou možnosťou, ktorú reálne pripúšťam je na nevyhnutnú dobu nasadiť e-známkový systém z osobnej prepravy na nákladnú," očakáva Doležal.

Možnosť predĺžiť zmluvu so SkyToll-om o päť rokov nepovažuje za reálnu, keďže by nebola výhodná pre štát. Minister predpokladá, že nový mýtny systém by mohol začať fungovať predbežne v septembri 2023, respektíve na jar 2024.

Štát ročne ušetrí milión eur

Štát zároveň plánuje v rámci mýtneho systému zrušiť monitoring ciest tretej triedy, spoplatnených nulovou sadzbou. Ročne tak môže ušetriť zhruba milión eur. Monitoring ciest druhej triedy, na ktorých sa mýto tiež nevyberá, má zostať zachovaný.

"Zároveň sme sa rozhodli zoptimalizovať niektoré úseky, čo znamená v niektorých prípadoch predĺžiť monitorované úseky, čo môže priniesť autodopravcom zľavu rádovo až okolo 4 %. Neplánujeme valorizovať sadzby mýta najbližšie dva roky, to je tiež forma pomoci autodopravcom," priblížil Doležal.

Minister potvrdil, že celoplošné spoplatnenie ciest druhej triedy nie je v pláne. "Mýto je na to, aby bolo na kľúčových dopravných úsekoch, na diaľniciach, rýchlostných cestách a vybraných cestách prvej triedy," uviedol.

Dopravcovia sa úmyselne vyhýbali plateniu

Spoplatnené však majú byť niektoré obslužné intravilány, kde je v súčasnosti tiež nulová sadzba mýta. Napríklad, na diaľnici medzi Košicami a Prešovom podľa ministra niektorí autodopravcovia úmyselne obchádzali spoplatnené časti cez intravilány obcí.

"Iba v konkrétnych intravilánoch vybraných obcí zavedieme spoplatnenie, aby sme (tranzitnú) nákladnú dopravu vrátili späť na diaľničnú sieť. Tam, kde nie je možné využiť diaľničnú sieť, nebudeme spoplatňovať intravilány. To nedáva zmysel. Konzultovali sme ich s autodopravcami," poznamenal Doležal s tým, že to nezasiahne lokálnych dopravcov.

S autodopravcami prebieha rokovanie

Podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií NDS Jaroslav Ivanco hovorí, že konečný počet dotknutých spoplatnených úsekov v intravilánoch bude zverejnený v rámci príslušnej vyhlášky.

"Rokovania prebiehajú aj s autodopravcami. Začali sme s našim návrhom úsekov, ktoré sme identifikovali na základe dopravných tokov a na základe odbornej diskusie s autodopravcami a s ostatnou odbornou verejnosťou ich postupne revidujeme. Dnes sme na čísle zhruba 26 intravilánov," informoval Ivanco.

Ide podľa neho asi o tri úseky okrem spomínaného medzi Prešovom a Košicami aj na severe a západe Slovenska. "Na západnom Slovensku sú veľmi silne sú postihnuté úseky na dopravnom toku Trnava - Kúty a Trnava - Galanta," spresnil Ivanco.

Zástupca NDS podotkol, že štát chce vlastniť mýtny systém, mal by ho obsluhovať nový personál v regiónoch Slovenska. Štát má ambíciu, aby tento systém bol podporovaný profesionálnymi špičkovými firmami z pohľadu technickej podpory.

"Koncept je postavený tak, že pôjde o niekoľko tendrov. Ambícia je mať vysúťaženého dodávateľa na základnú systémovú jednotku zhruba do 15 mesiacov a následne bude stavba diela. V závislosti od toho, kto bude dodávateľom, kto vyhrá tender, môžeme hovoriť o mesiacoch, o roku," dodal Ivanco.