Ministerstvo mení vedenie viacerých plynárenských spoločností

Do konca augusta by mali byť známi noví zástupcovia štátu v predstavenstvách spoločností Eustream, Nafta, SPP Infrastructure a SPP-distribúcia.

3. aug 2020 o 10:38 SITA

BRATISLAVA. Viaceré plynárenské spoločnosti, v ktorých drží podiely aj štát, budú mať nových členov vedenia. Ministerstvo hospodárstva SR tak pokračuje vo výmene zástupcov štátu v najvyšších orgánoch spoločností.

Zmeny už koncom augusta

Rezort tentokrát hľadá nových členov predstavenstva do spoločností SPP Infrastructure, SPP-distribúcia, Nafta a Eustream. Ako informovalo ministerstvo, do firiem SPP Infrastructure a SPP-distribúcia sa uskutoční výberové konanie 24. augusta a do podnikov Nafta a Eustream 21. augusta.

Posúdenie zaslaných prihlášok, dokladov jednotlivých uchádzačov a splnenie určených požiadaviek na uchádzačov bude hodnotiť na výberovom konaní výberová komisia. Tú určí minister hospodárstva Richard Sulík.

Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí. Komisia overí u jednotlivých uchádzačov ovládanie anglického jazyka a odborných znalostí.



„Z uchádzačov, ktorí najlepšie splnia všeobecné a odborné predpoklady výberová komisia spracuje zoznam o výsledku výberového konania a predloží ho ministrovi. O nominácii zástupcov štátu do orgánov spoločností z predloženého zoznamu rozhodne minister hospodárstva SR,“ konštatovalo ministerstvo.

SPP aj Eustream

SPP Infrastructure je najsilnejšou slovenskou spoločnosťou vlastniacou firmy spravujúce plynárenskú infraštruktúru v krajine. Do portfólia SPP Infrastructure patria spoločnosti Eustream, SPP-distribúcia, a Nafta. Akcionármi spoločnosti SPP Infrastructure je štátny Slovenský plynárenský priemysel (vlastní 51-percentný podiel) a EP Infrastructure (49 %), ktorá je súčasťou Energetického a průmyslového holdingu.



Spoločnosť Nafta je medzinárodná spoločnosť so skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí okrem Slovenska aj v Českej republike, Nemecku, Rakúsku a na Ukrajine. Majoritným, 56,15 % akcionárom spoločnosti Nafta, a.s. je SPP Infrastructure, a.s., spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií.



SPP-distribúcia vlastní plynárenskú distribučnú sieť na Slovensku a zaisťuje distribúciu plynu pre viac ako jeden a pol milióna odberných miest. Spoločnosť sa stará o technickú bezpečnosť a spoľahlivosť takmer 33 tisíc kilometrov plynovodov v krajine, ktorá patrí k jednej z najviac plynofikovaným štátom Európy. Jediným akcionárom spoločnosti SPP-distribúcia je SPP Infrastructure.



Spoločnosť Eustream je rozhodujúcim európskym dopravcom zemného plynu z Ruska na západ kontinentu a je zároveň najdôležitejším vstupným bodom pre dopravu zemného plynu zo západnej Európy na Ukrajinu. Prevádzkuje plynovodnú prepravnú cestu s najväčšou kapacitou medzi Ruskom a západnou Európou. Jediným akcionárom spoločnosti Eustream je SPP Infrastructure.