Thyssenkrupp dokončil predaj divízie výroby výťahov za vyše 17 miliárd dolárov

Predajom TK Elevator Thyssenkrupp stráca svoje najziskovejšie aktívum.

31. júl 2020 o 19:49 TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM. Nemecký koncern Thyssenkrupp dokončil predaj divízie výťahov TK Elevator investičným spoločnostiam za viac než 17 miliárd eur.

Konglomerát tak získal dôležitú finančnú injekciu, zároveň však prišiel o najkvalitnejšie aktívum.

Spoločnosť sa ešte vo februári dohodla s konzorciom súkromných investorov Advent, Cinven a nadácie RAG na predaji TK Elevator za 17,2 miliardy eur. Vtedy sa očakávalo, že k dokončeniu celého kontraktu dôjde do konca roka.

"Predaj divízie výťahov s viac než 50.000 zamestnancami bolo ťažkým rozhodnutím, bolo však nevyhnutné," povedala šéfka koncernu Thyssenkrupp Martina Merzová.

Predajom TK Elevator, ktorá je štvrtým najväčším výrobcom výťahov na svete, totiž Thyssenkrupp stráca svoje najziskovejšie aktívum.

Bez tejto divízie by firma v minulom roku zaznamenala prevádzkovú stratu. To na Thyssenkrupp zvyšuje tlak, aby dal do poriadku aj ďalšie oblasti biznisu, najmä oceliarsku.

Nemecký koncern dodal, že získané financie použije na zníženie dlhu, rozvoj ostatného biznisu, zafinancovanie nákladov na reštrukturalizáciu a spätné odkúpenie približne 15-percentného podielu v TK Elevator.

Noví vlastníci TK Elevator plánujú akvizíciu využiť na expanziu biznisu, ktorého najväčšími konkurentmi sú firmy Otis, Kone a Schindler. Podľa zástupcov investičnej firmy Advent má TK Elevator šance na úspešnú expanziu najmä na ázijské trhy.