Realitný trh na Slovensku ostáva po prestávke v dobrej kondícii

Ceny trojizbových bytov narástli o 1,73 percenta.

30. júl 2020 o 14:50 TASR

BRATISLAVA. Aktuálne štatistiky cien bytov na Slovensku naznačujú, že realitný trh ostáva po prestávke pre pandémiu nového koronavírusu v dobrej kondícii.

Poukázal na to analytik Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Martin Lazík.

Mierne rastúci trend

Ceny bytov vo väčšine prípadov ostali v 2. kvartáli 2020 nezmenené, s miernym rastúcim trendom.

Ako vyčíslil analytik, medzikvartálny nárast cien dvojizbových bytov na štvorcový meter (m2) v krajských mestách bol na úrovni 1,93 %. Priemerná cena sa tak dostala na úroveň 2199 eur za m2.

Ak by však do priemeru neboli započítané bratislavské dvojizbové byty, bolo by to len 1784 eur za m2.

"Najväčší skok v cene za m2 spomedzi dvojizbových bytov však priniesol v 2. kvartáli Prešov. Takýto výrazný posun v cenách v jednotlivých lokalitách nastáva najčastejšie v prípadoch nárastu počtu ponúk v novostavbách a znížením počtu alternatívnej ponuky lacnejších starších bytov," vysvetlil Lazík.

Priemerná cena bytov

Ceny trojizbových bytov narástli o 1,73 %. Priemerná cena v krajských mestách prekročila úroveň 2000 eur za m2.

Ak by však výpočty opäť nezohľadňovali Bratislavu, priemerná jednotková cena trojizbového bytu v krajských mestách by bola 1652 eur za m2.

"Aj pri trojizbových bytoch môžeme spomenúť Prešov, tentoraz však z dôvodu poklesu priemernej ceny, ktorá klesla o 56 eur za m2. Nameranie rozdielneho správania sa cien v tom istom meste ukazuje skôr na rôznorodosť ponuky a nie na trend realitného trhu v danej lokalite," dodal Lazík.

Vysoká aktivita na internete

Prvá polovica 2. kvartálu bola podľa asociácie takmer bez aktivity na realitnom trhu, činnosť realitných kancelárií sa minimalizovala len na nevyhnutné úkony.

"Na druhej strane sme sledovali vysokú aktivitu na internete, a preto sme tušili a verili, že návrat realitného trhu po uvoľnení opatrení bude rýchly," tlmočila asociácia. To sa podľa nej aj potvrdilo a na rozbeh postačilo niekoľko dní.

"Rozsah záujmu o nehnuteľnosti bol až prekvapujúci, pretože negatívnych správ nebolo málo," komentovala asociácia s tým, že to považuje sa potvrdenie odolnosti rezidenčných nehnuteľností voči krátkodobým výkyvom na trhu.

"Súčasný stav je, samozrejme, podporený aj dlhodobou nedostatočnou ponukou a slabým tlakom na cenu z pozície konkurencie jednotlivých ponúk či projektov," uzavrela asociácia.