Huawei predal v druhom štvrťroku najviac smartfónov, prvýkrát prekonal Samsung

Dlhodobo sa na prvom mieste zrejme neudrží.

30. júl 2020 o 14:33 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

PEKING. Čínska telekomunikačná spoločnosť Huawei Technologies sa za 2. kvartál stala svetovou jednotkou v predaji smartfónov. Prvýkrát tak predstihla juhokórejský Samsung a prvýkrát za posledných deväť rokov sa lídrom na trhu so smartfónmi stala iná firma ako Samsung alebo Apple.

Poukázal na to vo štvrtok zverejnený prieskum spoločnosti Canalys.

Súvisiaci článok Huawei sa obáva chaosu na trhu po zavedení zákazov zo strany USA Čítajte

Čínska firma dosiahla úspech napriek tomu, že čelí stále väčším sankciám Washingtonu, ktorý od spolupráce so spoločnosťou odrádza aj iné krajiny.

Ako uviedla firma Canalys, Huawei dodal v 2. štvrťroku 55,8 milióna smartfónov, zatiaľ čo Samsung 53,7 milióna.

"Je to pozoruhodný výsledok, s ktorým by ešte pred rokom veľa ľudí nepočítalo," povedal analytik z firmy Canalys Ben Stanton. Ako však dodal, "nebyť nového koronavírusu, nedošlo by k tomu".

Vplyv koronavírusu

Poukázal na to, že Čína sa z ochorenia COVID-19, ktorá sa začala šíriť v krajine na začiatku roka, dostala relatívne rýchlo a Huawei v súčasnosti viac než 70 percent svojej produkcie smartfónov predáva na domácom trhu. Naopak, Samsung má na obrovskom čínskom trhu malý podiel.

Svoje urobilo aj rozšírenie nového koronavírusu do ďalších krajín sveta. Z tohto dôvodu klesol globálny predaj smartfónov juhokórejskej firmy oproti 2. kvartálu minulého roka o vyše 30 percent. Huawei zaznamenal v medziročnom porovnaní pokles iba o 5 percent.

Predaj Samsungu ovplyvnili problémy na jeho kľúčových trhoch - USA, Európe a Brazílii, ktoré nový koronavírus zasiahol najmä v 2. štvrťroku.

Na top pozícii sa Huawei zrejme neudrží

O pokračovaní terajšieho úspechu Huawei pochybuje aj ďalší analytik Canalys Mo Jia, ktorý poukázal na zahraničné dodávky čínskej firmy.

Tie, ako povedal, v 2. štvrťroku klesli medziročne takmer o tretinu a ani sila čínskeho trhu "nebude stačiť na udržanie firmy Huawei na top pozícii, keď sa svetová ekonomika začne zotavovať".