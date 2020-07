Remišová vyhodnotila audit IT projektov

30. júl 2020 o 10:58 (aktualizované 30. júl 2020 o 12:37) SITA

BRATISLAVA. Štát môže na IT projektoch usporiť milióny eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR totiž už dokončilo audit 53 IT projektov.

Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii informovala ministerka investícií Veronika Remišová, navrhujú úplne zrušiť päť projektov, pričom dva projekty sa týkajú rezortu hospodárstva, dva ministerstva vnútra a jeden projekt je v rámci ministerstva investícií.

Výrazné úspory

Ďalej 48 projektov navrhujú prepracovať. To by podľa Remišovej malo priniesť úsporu 158 mil. eur. Bez ani jednej chyby nebol pritom podľa nej ani jeden IT projekt.

Digitalizácia a informatizácia je podľa Remišovej nevyhnutým prvkom rozvoja krajiny. Za predošlé programovacie obdobie od 2007 do 2013 bolo investovaných 843 mil. eur, pričom pravidlá v projektoch väčšinou určovali dodávatelia.

Vrátené peniaze z eurofondov

V rámci tohto balíka peňazí boli viaceré korekcie, projekty boli podľa Remišovej zle pripravené. Nakoniec štát musel v rámci eurofondov vrátiť 96 mil. eur a celkový dopad na štátny rozpočet bol 126 mil. eur.

Aktuálne v tomto roku má Slovensko vyčerpaných 108 mil. eur, čo je necelá pätina všetkých eurofondov. Ostáva tak podľa ministerky vyčerpať obrovský balík peňazí.

Chronickým problémom podľa štátneho tajomníka ministerstva investícií Mareka Antala je, že štát je rukojemníkom dodávateľov. Rezort to chce zmeniť zmluvami, kde budú definované parametre, ako by proces dodávky mal vyzerať.

Firmy musia zároveň preukázať odborné kapacity a nielen tie administratívne. "Keď pustíme projekty, ako sú, preťažíme štátnu správu," povedal Antal. A takisto sa podľa neho prehreje trh dodávateľov.

Raši tvrdí, že projekty boli transparentné

Ako však reagoval poslanec parlamentu a bývalý šéf Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, všetky schválené projekty prešli transparentným hodnotiacim procesom vrátane verejných híringov a schválenia v riadiacom výbore, kde majú zástupcov všetky rezorty, stavovské organizácie a aj Útvar hodnoty za peniaze, ktorého šéf hlasoval za drvivú väčšinu projektov.

"A každý jeden projekt bol aj v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, ktorú v septembri 2016 schválili všetky odborné IT združenia vrátane Slovensko.Digital, ktorého vtedajší šéf je dnešným poradcom pani Remišovej," povedal Raši.

Hotové musia byť už 2023

Celá alokácia na projekty informatizácie je už podľa Rašiho zazmluvnená a projekty musia byť hotové do roku 2023. Vďaka pozastavovaniu projektov Slovensku podľa neho hrozí, že budeme musieť vracať Bruselu stovky miliónov eur.

"Taktika pani Remišovej je jednoduchá, zruší projekty a tvrdí, že ušetrí peniaze. A to nie je pravda. Jeden zo zrušených projektov - Register mimovládnych organizácii - je už hotový, napĺňa sa, počíta s ním legislatíva," pokračoval Raši. Očakával skôr, že Remišová predstaví nové projekty, ktoré posunú Slovensko dopredu.