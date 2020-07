Orange ohlásil pokles výnosov

Klesol predaj zariadení aj výnosy z roamingu.

30. júl 2020 o 10:34 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Orange Slovensko evidovala v prvom polroku pokles výnosov o 3,5 % na 261,2 mil. eur.

Pokles spôsobil podľa vyjadrení firmy najmä viac než 9-percentný pokles výnosov z predaja zariadení, ako aj dopad výnosov z roamingu v rámci výnosov z predaja služieb v dôsledku koronavírusu. Za medziročným štvorpercentným poklesom zisku EBITDaL na 91 mil. eur vidí spoločnosť predovšetkým pokles výnosov.

Nižšie zisky spôsobila pandémia

Najväčší dopad na vývoj prevádzkových a finančných ukazovateľov v prvom polroku 2020 tak mala podľa vyjadrení firmy situácia s pandémiou koronavírusu.

"Prvý polrok nebol jednoduchý, avšak vyvíjal sa v súlade s našimi očakávaniami. Nepriaznivá situácia s koronakrízou znamenala úpravu našich strategických priorít, čo sa premietlo aj do našich finančných výsledkov," hodnotí generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Federico Colom.

Menej ľudí si prenieslo svoje číslo

Ku koncu júna evidoval operátor 214-tisíc zákazníkov pevného internetu, čo predstavuje vyše 13-percentný medziročný nárast. Rástol aj počet zákazníkov TV služieb, a to o 39,4 % na 122-tisíc. Počet zákazníkov mobilných služieb sa znížil o 2,3 % na 2,73 milióna.

Počet zákazníkov, ktorí prešli so svojím číslom zo spoločnosti Orange k iným operátorom, medziročne klesol o takmer 11 % na 36-tisíc. Naopak, preniesť si svoje číslo do firmy Orange od iných operátorov sa rozhodlo takmer 35-tisíc zákazníkov.



Spoločnosť Orange Slovensko bola do Obchodného registra SR zapísaná v septembri 1996. Na slovenskom trhu však začínala najprv ako Slovtel, potom sa premenovala na Globtel a pod názvom Orange Slovensko funguje od marca 2002. Firma patrí do skupiny Orange, ktorá má 147-tisíc zamestnancov po celom svete.