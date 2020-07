Titul je potrebný pri každej piatej ponuke práce

Vysokoškolský titul potrebuje na prácu učiteľ, programátor, finančný analytik, IT analytik či IT konzultant.

30. júl 2020 o 10:20 TASR

BRATISLAVA. Uchádzači s vysokoškolským vzdelaním reagujú častejšie na pracovné ponuky, v ktorých firmy požadujú maturitu, ako na inzeráty, pri ktorých skutočne treba univerzitný titul.

Dôvodom však môže byť najmä to, že na Slovensku až toľko práce pre vysokoškolákov nie je. Vyplýva to z najnovšej analýzy pracovného portálu Profesia.sk.

Viac vysokoškolákov než práce

Na Slovensku je veľký záujem maturantov o vysokoškolské štúdium. Má to svoje opodstatnenie. Platy s univerzitným vzdelaním sú totiž výrazne vyššie ako platy stredoškolsky vzdelaných Slovákov. Analýza však ukázala, že na Slovensku je viac vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ako trh práce potrebuje.

V tomto roku požaduje titul z vysokej školy zhruba 21 % pracovných ponúk. Do tohto podielu sú pritom započítané všetky stupne vysokoškolského vzdelania. "Ak sa pozrieme na to, koľko ponúk požaduje magisterský alebo inžiniersky titul, ide iba o desatinu inzerátov," konštatuje Profesia.sk.

Zamestnávatelia pritom vyžadujú najčastejšie maturitu. Z celkového počtu ide takmer o 41 % pracovných ponúk na pracovnom portáli. "Druhým, najčastejším požadovaným stupňom vzdelania je stredoškolské bez maturity. Tento stupeň uvádzajú zamestnávatelia v 21 % inzerátov," uvádza sa v analýze.

Portál sa pozrel aj na reakcie uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa. Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka reagovalo aspoň na jednu ponuku práce celkovo 29.515 uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním.

Počet ponúk, ktoré požadovali akékoľvek vysokoškolské vzdelanie, bol počas prvého polroka len zruba 19.400. "Najčastejšie išlo o ponuky práce so špecifickým zameraním, ako je učiteľ, programátor, finančný analytik, IT analytik či IT konzultant, teda o pozície, na ktoré spĺňa podmienky špecifická skupina uchádzačov," konštatuje analýza.

Absolventi sa častejšie uchádzajú o prácu, ktorá nevyžaduje titul

Aj to môže byť dôvod, prečo uchádzači s vysokoškolským titulom reagujú častejšie na "stredoškolské" ponuky ako tie "vysokoškolské". Počas prvého polroka 2020 až 76 % vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov zareagovalo aspoň na jednu ponuku práce, ktorá požadovala strednú školu. Na aspoň jednu ponuku práce, ktorá požadovala vysokoškolské vzdelanie, zareagovala iba zhruba tretina uchádzačov s univerzitným titulom.

O čosi odlišnejšia je situácia pri uchádzačoch s maturitou. Najväčšia časť, teda 68 %, si počas prvého polroka hľadala prácu, ktorá vyžadovala aspoň maturitu alebo nadstavbu. Pomerne vysoký podiel však zaznamenal pracovný portál aj pri uchádzačoch s maturitou, ktorí reagovali aspoň na jednu ponuku práce, na ktorú stačilo základné vzdelanie. Z celkového počtu išlo až o 46 %.