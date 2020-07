Renault zaznamenal za prvý polrok rekordnú stratu

Výsledky francúzskej automobilky čiastočne ovplyvnili aj straty Nissanu.

30. júl 2020 o 9:47 TASR

PARÍŽ. Francúzska automobilka Renault zaznamenala za 1. polrok rekordnú stratu takmer 7,3 miliardy eur, keď pandémia nového koronavírusu skomplikovala ozdravné plány firmy. Navyše, výsledky Renaultu čiastočne ovplyvnili aj straty partnerského Nissanu.

Renault uviedol, že za prvých šesť mesiacov roka zaznamenal čistú stratu na úrovni 7,29 miliardy eur. Na porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roka dosiahla spoločnosť zisk okolo 1 miliardy eur.

Pod stratu sa okrem pandémie podpísal aj partnerský Nissan, ktorý za celý finančný rok 2020/2021 (skončí sa v marci) očakáva stratu okolo 670 miliárd jenov (5,43 miliardy eur).

Prevádzková strata Renaultu dosiahla v 1. polroku zhruba 2 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom zaznamenala firma prevádzkový zisk 1,5 miliardy eur.

Predaj áut za 1. polrok, o ktorom Renault informoval pred niekoľkými dňami, dosiahol približne 1,25 milióna. Medziročne to predstavuje pokles takmer o 35 %.

Najnovšie výsledky boli zároveň horšie, než sa čakalo. Analytici očakávali, že čistá strata dosiahne približne 5 miliárd eur a prevádzková strata bude predstavovať 1,8 miliardy eur.

"Situácia je síce bezprecedentná, nie je to však konečný stav," povedal generálny riaditeľ Renaultu Luca de Meo. "Nepochybujem o tom, že spoločnosť sa dokáže zotaviť," dodal.

Pandémia nového koronavírusu zasiahla automobilky po celom svete, keďže karanténne opatrenia prijaté s cieľom obmedziť šírenie vírusu viedli k uzatvoreniu väčšiny obchodov vrátane predajní vozidiel.

Aliancia Renaultu s Nissanom však na pandémiu doplatila ešte viac. Firmy mali totiž už pred nástupom pandémie ťažkosti, ktoré do veľkej miery súviseli so škandálom spojeným so zatknutím bývalého šéfa Carlosa Ghosna v roku 2018.