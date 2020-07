Analytici mierne znížili odhad hospodárskeho prepadu, ale aj rastu

Dno by mala ekonomika zaznamenať v druhom kvartáli tohto roka.

30. júl 2020 o 9:28 SITA

BRATISLAVA. Slovenská ekonomika sa v tomto roku prepadne o 8,6 %. Taký je aktuálny júlový priemerný odhad analytikov komerčných bánk, ktorých prognózy na mesačnej báze zisťuje Národná banka Slovenska.

Oproti júnu to tak síce znamená mierne zníženie odhadovaného prepadu hospodárstva o 0,2 percentuálneho bodu, analytici však zároveň rovnako o 0,2 percentuálneho bodu znížili odhad budúcoročného oživenia.

Ekonomika Slovenska by podľa nich mala v roku 2021 stúpnuť o 6,7 %. Stále zároveň pritom platí, že dno hospodárskeho prepadu by mala ekonomika zaznamenať v druhom kvartáli tohto roka.

Bankoví analytici dokonca v júli navýšili odhad medziročného poklesu hrubého domáceho produktu v druhom štvrťroku o 1,2 percentuálneho bodu až na 15,4 %.

Podobne ako pred mesiacom pritom bankoví analytici očakávajú v tomto roku prepad zamestnanosti o 2,8 % a s tým súvisiaci nárast miery nezamestnanosti na 8,6 %.

Tak ako pri prognóze vývoja hrubého domáceho produktu, najväčší negatívny dopad na trhu práce očakávajú analytici rovnako v druhom kvartáli tohto roka.

Podľa ich odhadu sa totiž zamestnanosť v období od apríla do júna medziročne prepadla o 2,8 % a nezamestnanosť vzrástla na 8,1 %.

V budúcom roku by už zamestnanosť mala podľa analytikov opäť rásť, a to o 1,1 % a miera nezamestnanosti by mala klesnúť na 8,1 %.

Odhad vývoja spotrebiteľských cien analytici aktuálne výraznejšie nemenia. Prognózu tohtoročnej priemernej harmonizovanej inflácie navýšili iba mierne o 0,1 percentuálneho bodu na 2 % a výhľad budúcoročného rastu cien nechávajú už štvrtý mesiac v poradí na úrovni 1,3 %.

Rast nominálnych miezd by sa mal v tomto roku spomaliť na 1,7 % a v budúcom roku by sa mal zase zrýchliť na 3,6 %.