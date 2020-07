Únia hydinárov apeluje na kúpu domácich vajec

Vajíčka s označením SK sú čerstvé a aj v horúcich dňoch kvalitné a zdravotne bezpečné.

29. júl 2020 o 14:55 SITA

BRATISLAVA. Únia hydinárov Slovenska apeluje na kúpu vajec domáceho pôvodu s označením SK, ktoré sú čerstvé a aj v horúcich dňoch kvalitné a zdravotne bezpečné.

Nekvalitný dovoz

Ako uviedol tlačový tajomník únie Ľubomír Urban, na trhu je veľa vajec z dovozu, ktoré majú neistý dátum znášky. "Pričom skúsenosti hovoria o tom, že sa často dovážajú krátko pred dátumom spotreby a precestovali stovky kilometrov.

Takisto by sa mali spotrebitelia vyhýbať nákupom na trhoviskách a podobných miestach bez chladiacich zariadení," konštatoval Urban.



Slovenskí veľkoproducenti vajec podľa tlačového tajomníka únie v tomto období dôsledne dbajú na to, aby z ich prevádzok putovali do predajní vajcia nepoznačené horúcim počasím.

O čerstvosť sa stará klimatizácia

Tu sa práve podľa neho ukazuje výhoda klietkových chovov, kde majú nosnice zabezpečenú konštantnú klímu, bezproblémový prístup k napájadlám s vodou a vajcia bez zbytočných manipulácií prechádzajú priamo do klimatizovaných baliarní. Do distribučných skladov, prípadne priamo do predajní, sa prevážajú v klimatizovaných autách.



Ako Urban dodal, trvanlivosť vajec je 28 dní od znášky, pri správnom skladovaní, teda v teplote od 5 do 18 stupňov, vydržia dlhšie. Odporúča však neukladať vajcia do priestoru dverí chladničky, ktoré sa často otvárajú a teplota tam teda býva kolísavá.

"Často sa stáva, že spotrebitelia po nákupe odkladajú vajcia do auta, prípadne ich dlhšie nosia na ulici v nákupných taškách, čo vajciam rozhodne neprospieva a môže to vplývať na ich kvalitu," uzavrel.