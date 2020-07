Prezidentka navštívila sociálny podnik, kde perú uniformy čestnej stráže

Práčovňu označila za unikátny projekt.

29. júl 2020 o 14:34 TASR

VALASKÁ. Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v stredu práčovňu sociálneho podniku Wasco vo Valaskej v okrese Brezno, ktorá už druhý rok perie uniformy čestnej stráže.

Oboznámila sa aj s fungovaním tamojšieho komunitného centra a sociálnou terénnou prácou. Tvrdí, že by bolo dobré, keby či už štátne podniky a inštitúcie, alebo i komerčné subjekty viac využívali práve služby sociálnych podnikov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Unikátny projekt

"Je to unikátny projekt skvelých a šikovných ľudí, je veľmi potrebné, aby sme sociálne podniky na Slovensku podporovali. Poskytujú pracovné príležitosti ľuďom zo sociálne znevýhodnených skupín, ľuďom, ktorí majú zdravotné postihnutie alebo ťažkú sociálnu situáciu, lebo sú obete domáceho násilia. To, čo je na tomto unikátne, je jednak vytváranie pracovných príležitostí, ale zároveň i vytváranie pracovných návykov a možnosť zrekvalifikovať sa," konštatovala Čaputová.

Súvisiaci článok Čaputová sa snažila byť nadstranícka, za čo ju kritizovali aj vlastní (profil) Čítajte

Podľa nej legislatívne podmienky na podporu sociálnych podnikov sú vytvorené a je potrebné odstrániť administratívne prekážky, aby mohli efektívne fungovať.

"Po 'korone' je to ťažké. Bolo by dobré, keby možnosti, ktoré ponúkajú sociálne podniky rôzneho zamerania, sa viac využívali. Na Slovensku je momentálne 170 takých podnikov. Žiadny z nich nemá finančnú rezervu alebo banku, ktorá by im pomohla preklenúť toto obdobie," zdôraznil predseda Predstavenstva Wasco Ivan Mako.

Pripomenul, že hoci klasický podnikateľ má na starosti biznis, oni sa starajú aj o iné záležitosti spojené so sociálnymi témami, ktoré sa týkajú zamestnancov.

Ani kvôli pandémii neprepúšťali

V súčasnosti zamestnávajú 31 ľudí, pre nový koronavírus nemuseli prepustiť ani jedného. V období pandémie dočasne prešli na šitie rúšok a okolo 200.000 kusov distribuovali po celom Slovensku.

"Neviem, čo bude do budúcnosti, keďže zákazky sa neobnovujú vzhľadom na to, že väčšie hotely nespúšťajú svoju kapacitu. Je to ťažké, verím, že aj táto návšteva pomôže k tomu, aby sa ďalšie ministerstvá pripojili k možnosti podpory našich podnikov, ktorú im zákon o sociálnej ekonomike umožňuje," dodal Mako.