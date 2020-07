RegioJet už prepravili do Chorvátska 20-tisíc cestujúcich

Vlaky budú jazdiť do Rijeky a Ľubľany do konca septembra.

29. júl 2020 o 11:21 TASR

BRATISLAVA.Približne 20.000 cestujúcich už využilo na dovolenkových cestách do a z Chorvátska a Slovinska vlaky RegioJet za prvý mesiac ich prevádzky.

Prvý spoj na trase Praha - Brno - Bratislava - Ľubľana - Rijeka vyrazil 30. júna. Vlaky jazdili najskôr trikrát týždenne, v súčasnosti už premávajú denne v každom smere. Informoval o tom hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.

Vypredané vlaky

Väčšina spojov smerujúcich do Rijeky podľa jeho slov odchádza z Prahy vypredaná.

Približne polovica cestujúcich potom využíva v Rijeke nadväzujúce autobusy, ktoré rozvážajú cestujúcich do dovolenkových destinácií na jadranskom pobreží.

Každý desiaty cestuje z Bratilavy

Celkovo sa zatiaľ na všetky spoje predalo viac ako 50-tisíc lístkov. Dopravca podľa hovorcu aktuálne každý deň predá 600 - 1000 nových lístkov na spoje do Chorvátska. Ako priblížil Ondrůj, približne 10 % cestovných lístkov sa predá z a do Bratislavy.

"S vzhľadom na vysokú vypredanosť a obsadenosť spojov má celý projekt vlakov do Chorvátska veľmi priaznivé ekonomické výsledky a RegioJet začína pripravovať prevádzku týchto vlakov už na budúcu sezónu, keď chystá ďalšie novinky," priblížil hovorca.

V tohtoročnej sezóne budú vlaky dopravcu jazdiť do Rijeky a Ľubľany do konca prázdnin denne a do 26. septembra trikrát týždenne, pričom v sobotu 26. septembra odíde z Rijeky posledný vlak.