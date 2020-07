Pri ceste do zahraničia nezabudnite na zelenú kartu

Zelená karta je dokladom o tom, že auto má povinné zmluvné poistenie.

29. júl 2020 o 10:48 SITA

BRATISLAVA. Pri ceste autom mimo Slovenska je potrebné mať platnú tzv. zelenú kartu, ktorá je dokladom o tom, že auto je povinne zmluvne poistené. Pri nehode v akejkoľvek európskej krajine, v severnej časti Afriky, Rusku, Izraeli či Iráne, tak systém zelenej karty zabezpečí plnenie.

Zelená karta môže byť aj biela

Avšak od 1. júla je medzinárodnú automobilovú poisťovaciu kartu možné používať aj v bielej farbe. "Je to praktické napríklad pri strate zelenej karty, keď novú kartu nemusí majiteľ vybavovať v pobočke poisťovne, či čakať na jej doručenie, ale jednoducho si ju môže vytlačiť kdekoľvek sa nachádza," konštatuje poisťovňa Allianz.



Pre vodičov sa podľa poisťovne Uniqa v zásade nič nemení. "Jedinou ich povinnosťou je mať kartu počas jazdy vždy pri sebe v tlačenej podobe, nateraz v zelenej alebo bielo-čiernej farbe, od 1. júla 2021 už iba v bielo-čiernom vyhotovení," hovorí riaditeľ oddelenia poistenia motorových vozidiel v poisťovni Uniqa Július Baláž.

Na bielo-čierny formát sa prejde postupne počas prechodného obdobia, ktoré bude trvať jeden rok do konca júna 2021.

V tomto období môžu poisťovne vydávať klientom zelenú aj bielo-čiernu kartu. "Kvôli zásobe predtlačených formátov v zelenej farbe Uniqa využije možnosť prechodného obdobia," dodal Baláž.

Nižšie náklady

Hlavný zmysel prechodu na bielo-čierny formát je v tom, že tlačenie na zelený papier obmedzuje digitalizované riešenia, vytvára náklady na papier a zaťažuje životné prostredie.

Do budúcnosti sa počíta s prechodom na plnú digitalizáciu, ktorá predpokladá vznik medzinárodnej elektronickej databázy zelených kariet. Znamená to, že motoristi by už nemali mať žiadnu kartu v tlačenej podobe a platnosť poistenia bude polícia kontrolovať priamo v tomto elektronickom systéme.